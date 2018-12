Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","shortLead":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","id":"20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92829d98-9f3f-47d6-bf31-231a890f5c63","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","timestamp":"2018. december. 17. 10:13","title":"Message In A Bottle: Nyáron megint jön Sting","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán ütközött a minisztert szállító autó egy taxival. Gulyás nem sérült meg. ","shortLead":"Az Andrássy út és a Nagymező utca sarkán ütközött a minisztert szállító autó egy taxival. Gulyás nem sérült meg. ","id":"20181218_Balesete_volt_Gulyas_Gergelynek_az_ejszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c838ba19-5c0e-483f-86b9-24e3da6f9d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_Balesete_volt_Gulyas_Gergelynek_az_ejszaka","timestamp":"2018. december. 18. 08:20","title":"Balesete volt Gulyás Gergelynek az éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","shortLead":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","id":"20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceba3fe-dc31-4e9a-83a0-b00f8abaa2de","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","timestamp":"2018. december. 17. 16:23","title":"Indul az újabb plakátkampány, most épp 1,7 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt napja van Áder Jánosnak, hogy aláírja a túlóratörvényt.","shortLead":"Öt napja van Áder Jánosnak, hogy aláírja a túlóratörvényt.","id":"20181217_Tovabbkuldte_Kover_Adernek_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c28d7-b25d-4ac0-bb64-f81baaf351d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Tovabbkuldte_Kover_Adernek_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2018. december. 17. 13:44","title":"Továbbküldte Kövér Ádernek a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c94224-d70a-4e9d-a861-638e667674bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha ön is megnézte valamelyiket az alábbi videók közül, netán dislike-olta is, akkor hozzájárult ahhoz, hogy a klip felkerüljön a minden idők leggyűlöltebb YouTube-videóinak top 10-es listájára.



","shortLead":"Ha ön is megnézte valamelyiket az alábbi videók közül, netán dislike-olta is, akkor hozzájárult ahhoz, hogy a klip...","id":"20181217_youtube_legtobb_nem_tetszik_videok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c94224-d70a-4e9d-a861-638e667674bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b5a882-88e5-4fb3-b912-0d3544507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_youtube_legtobb_nem_tetszik_videok_listaja","timestamp":"2018. december. 17. 09:03","title":"Itt a YouTube legutáltabb videóinak top 10-es listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe450ae-162a-45d6-a8b8-86cafdd3d81c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A vasárnapi, Boldog karácsonyt, Miniszterelnök Úr! elnevezésű tüntetésen lőtt hvg.-hu-s fotókból válogattunk. ","shortLead":"A vasárnapi, Boldog karácsonyt, Miniszterelnök Úr! elnevezésű tüntetésen lőtt hvg.-hu-s fotókból válogattunk. ","id":"20181217_Boldog_karacsonyt_Miniszterelnok_Ur_tuntetes_kepei_Nagyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abe450ae-162a-45d6-a8b8-86cafdd3d81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fac066-0830-4739-b697-814f0856e017","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181217_Boldog_karacsonyt_Miniszterelnok_Ur_tuntetes_kepei_Nagyitas","timestamp":"2018. december. 17. 10:45","title":"Szél Bernadették útja a Hősök terétől a Kunigunda utcáig - Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b70122-a255-41fa-88a1-9779c384302e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kiakadt a Steindl Imre program igazgatója. Wachsler Tamás egy rövid Facebook-bejegyzésben írta meg, minek tartja azokat, akik szerinte megrongálták a Parlament melletti Kossuth szobrot.","shortLead":"Nagyon kiakadt a Steindl Imre program igazgatója. Wachsler Tamás egy rövid Facebook-bejegyzésben írta meg, minek tartja...","id":"20181218_Nem_forradalmar_vagy_csak_csocselek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b70122-a255-41fa-88a1-9779c384302e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff489fa7-7277-4d2a-92dc-af97b8576a03","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Nem_forradalmar_vagy_csak_csocselek","timestamp":"2018. december. 18. 15:10","title":"Leöntötték a Kossuth-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","shortLead":"A közmédia székházában maradt ellenzéki politikusok 24 óra után önként távoztak, péntekre ígérnek újabb akciót.","id":"20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6074f04f-abfb-4fe5-84f2-9532a4f0525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9dbe21-9677-4c3f-acf9-04d0e0b18002","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","timestamp":"2018. december. 17. 09:58","title":"Sosem látott ellenzéki összeborulást hozott az MTVA-ostrom, a tüntetők propagandatúráztak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]