[{"available":true,"c_guid":"c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","shortLead":"Ez a lakóautó kivételesen nem a hatalmas méretekről és a mindent átható luxusról szól.","id":"20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c781f0f2-0547-49b1-bae0-7d19028f0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b03bc66-89c3-450d-85cb-b5b8b1bf70c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_keves_cukibb_jargany_letezik_mint_ez_az_egyszemelyes_lakoauto","timestamp":"2018. december. 17. 11:21","title":"Kevés cukibb járgány létezik, mint ez az egyszemélyes lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","shortLead":"A helyzet annál is súlyosabb, mint korábban gondolták.","id":"20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48db88-843d-4ceb-b44b-e6608e8c5df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Milliardokkal_huzza_ki_a_bajbol_a_kormany_a_kukaholdingot","timestamp":"2018. december. 18. 05:21","title":"Milliárdokkal húzza ki a bajból a kormány a kukaholdingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan a véleményük, de nem politikai műsort csinálnak.","shortLead":"A Rádió1 reggeli műsorában Sebestyén Balázs és műsorvezető társai is megemlékeztek az MTVA előtti tüntetésről. Megvan...","id":"20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c5d90a-fcc6-46f3-9951-459ce6b061e7","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Sebestyen_Balazsnak_megvan_a_velemenye_arrol_milyen_gane_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 17. 16:07","title":"Sebestyén Balázsnak megvan a véleménye arról, milyen gané az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","shortLead":"Az EU-Afrikai fórumra volt hivatalos a kormányfő. ","id":"20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17811d35-7f1d-4471-b2de-9648502ec857","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Mikozben_nagyban_tuntetnek_Budapesten_Orban_Viktor_atugrott_Becsbe","timestamp":"2018. december. 17. 21:30","title":"Miközben nagyban tüntetnek, Orbán átugrott Bécsbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első három tiltakozó akció kevesebb embert mozgatott meg. ","shortLead":"Az első három tiltakozó akció kevesebb embert mozgatott meg. ","id":"20181216_Szamot_nem_tudunk_mondani_de_mutatjuk_ennyien_tuntetnek_a_toloratorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553a49a1-f992-4a29-bd19-49c13d7df91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Szamot_nem_tudunk_mondani_de_mutatjuk_ennyien_tuntetnek_a_toloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 16. 17:27","title":"Számot nem tudunk mondani, de mutatjuk: ennyien tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tüntetésekről kérdezték az Európai Bizottság szóvivőjét, a jogállam helyzetéről beszélt.","shortLead":"A tüntetésekről kérdezték az Európai Bizottság szóvivőjét, a jogállam helyzetéről beszélt.","id":"20181217_Brusszelt_aggasztja_ami_Magyarorszagon_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11689bfe-6888-4195-b102-9556f5a2fadc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Brusszelt_aggasztja_ami_Magyarorszagon_tortenik","timestamp":"2018. december. 17. 17:23","title":"Brüsszelt aggasztja, ami Magyarországon történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","shortLead":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","id":"20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceba3fe-dc31-4e9a-83a0-b00f8abaa2de","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","timestamp":"2018. december. 17. 16:23","title":"Indul az újabb plakátkampány, most épp 1,7 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80dd793b-773e-4293-81de-93f2e68315fa","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Dalszövegeit koldusok éppúgy idézik, mint Orbán Viktor. Sehova nem tartozik, ezért mindkét oldal számára gyanús, de ezzel nem foglalkozik. Hé, Magyar Joe! címmel új darabbal és az ahhoz kapcsolódó új albummal jelentkezett, jövő márciusban életműkoncertet ad az Arénában. Földes Lászlóval, azaz Hobóval beszélgettünk a köztünk élő angyalokról, a kultúrharcról, és arról, miért nem érzi magáénak Magyarországot, és miért imádja mégis a hazáját.","shortLead":"Dalszövegeit koldusok éppúgy idézik, mint Orbán Viktor. Sehova nem tartozik, ezért mindkét oldal számára gyanús, de...","id":"20181218_Nem_tudom_eppen_ki_van_soron_lehet_hogy_holnap_en_leszek_a_Soros__interju_Hoboval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80dd793b-773e-4293-81de-93f2e68315fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a98d518-8eeb-45a5-b094-4ed362d2ab28","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Nem_tudom_eppen_ki_van_soron_lehet_hogy_holnap_en_leszek_a_Soros__interju_Hoboval","timestamp":"2018. december. 18. 06:30","title":"Hobo: „Lehet, hogy holnap én leszek a Soros. És akkor mi van?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]