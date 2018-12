Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már levelet is írtak Antonio Tajani EP-elnöknek.","shortLead":"A magyarországi helyzet megvitatását kéri az Európai Parlament plenáris ülésétől az EP Zöld frakciója. Erről már...","id":"20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83565644-9af0-44cf-9221-26e348b4357f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb17575d-0565-438a-8e96-b3baa7b136c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Megint_az_Europai_Parlament_ele_idezhetik_Orbant","timestamp":"2018. december. 19. 12:58","title":"Megint az Európai Parlament elé idézhetik Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","shortLead":"Az eredménykimutatás alapján hiába a 80 milliárdos költségvetés, a kiadásokat ez sem fedezi.","id":"20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74cf044-4f9a-4999-8cc4-7fd5206e45e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Oriasi_veszteseget_termel_2018ban_az_MTVA","timestamp":"2018. december. 19. 12:23","title":"Óriási veszteséget termel 2018-ban az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a65270c-a7c4-4e96-ad04-c53236b37f53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi gördeszkás, Tony Hawk több videojátékot is jegyez, most pedig elkészült az új, kifejezetten mobilokra tervezett változat. Trükkök, sztorimód, bajnokságok – ez a Skate Jam.","shortLead":"A profi gördeszkás, Tony Hawk több videojátékot is jegyez, most pedig elkészült az új, kifejezetten mobilokra tervezett...","id":"20181219_tony_hawk_skate_jam_pro_skate_gordeszka_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a65270c-a7c4-4e96-ad04-c53236b37f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f88c05-0940-46ca-aa8b-8d7314d00f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_tony_hawk_skate_jam_pro_skate_gordeszka_mobiljatek","timestamp":"2018. december. 19. 15:03","title":"Megjött Tony Hawk a mobilokra: ebben az ingyenes játékban úgy gördeszkázhat, mint a profik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee990ca-5c7a-4e35-bb4d-656f98162d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőtér tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tízezer utast érintett a zárlat.","shortLead":"A repülőtér tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tízezer utast érintett a zárlat.","id":"20181220_Dronok_a_Gatwick_repteren_budapesti_jaratot_is_toroltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee990ca-5c7a-4e35-bb4d-656f98162d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d49272-1a7c-4553-a82c-ed45e1f510bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Dronok_a_Gatwick_repteren_budapesti_jaratot_is_toroltek","timestamp":"2018. december. 20. 09:47","title":"Drónok a Gatwick reptéren: budapesti járatot is töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b70122-a255-41fa-88a1-9779c384302e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon kiakadt a Steindl Imre program igazgatója. Wachsler Tamás egy rövid Facebook-bejegyzésben írta meg, minek tartja azokat, akik szerinte megrongálták a Parlament melletti Kossuth szobrot.","shortLead":"Nagyon kiakadt a Steindl Imre program igazgatója. Wachsler Tamás egy rövid Facebook-bejegyzésben írta meg, minek tartja...","id":"20181218_Nem_forradalmar_vagy_csak_csocselek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b70122-a255-41fa-88a1-9779c384302e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff489fa7-7277-4d2a-92dc-af97b8576a03","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Nem_forradalmar_vagy_csak_csocselek","timestamp":"2018. december. 18. 15:10","title":"Leöntötték a Kossuth-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás okozójának előkerítéséért.","shortLead":"Pócs János a Facebookon kínált fel 200 ezer forintot a választókerületébe tartozó Jászapátin történt rongálás...","id":"20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a7804b-b9ba-442c-a825-a97d46a6d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb4b58f-3d36-4cb7-bd80-90f5b31d9ecc","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Nyomravezetoi_dijat_ajanlott_a_Mariaszobor_rongalojanak_elfogasaert_a_fideszes_politikus","timestamp":"2018. december. 20. 11:45","title":"Nyomravezetői díjat ajánlott a Mária-szobor rongálójának elfogásáért a fideszes politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Musk azt tervezi, hogy 30 szintnyi alagutat ásnak ki a város alatt, melyekben elektromos targoncákon 200 km/órára gyorsítva közlekedhetnének az autók, de egy Hyperloop is elférhet melléjük. A helyi sajtó tele van az alagút miatt tönkrement családi vállalkozások történetével, és akad olyan környék is, ahol a lakók összefogtak a projekt ellen.","shortLead":"Musk azt tervezi, hogy 30 szintnyi alagutat ásnak ki a város alatt, melyekben elektromos targoncákon 200 km/órára...","id":"20181220_Tonkrement_vallalkozasok_es_ideges_lakok__ezt_adta_Musk_alagutja_a_varosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23be46ff-d61a-4a2d-a357-11d8e7e263b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Tonkrement_vallalkozasok_es_ideges_lakok__ezt_adta_Musk_alagutja_a_varosnak","timestamp":"2018. december. 20. 11:26","title":"Tönkrement vállalkozások és ideges lakók – ezt adta Musk alagútja a városnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország erősödik.","shortLead":"Magyarország erősödik.","id":"20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9157e28a-ecc5-44b5-a909-ab63e6463178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Leaszfaltoztak_az_utat_Nemeth_Szilard_haza_elott","timestamp":"2018. december. 19. 11:02","title":"Leaszfaltozták az utat Németh Szilárd háza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]