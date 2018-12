Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó pillanatokban hívott mentőt.","shortLead":"Attila a rendőri ellenőrzés előtt nyelte le a halálos adag ötszörösét tartalmazó csomagot, párja azonban csak az utolsó...","id":"20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3428f2-52a5-4182-8f75-2ed77d57c76e","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Ijedteben_lenyelte_a_zacsko_kokaint_orakkal_kesobb_meghalt","timestamp":"2018. december. 18. 08:07","title":"Ijedtében lenyelte a zacskó kokaint, órákkal később meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak egy év alatt.","shortLead":"A svéd Truecaller nevű cég 2018-ban is összegezte, az általuk készített alkalmazással hány spam hívást blokkoltak...","id":"20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f185f7-e52c-4214-a94e-62a301794398","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_truecaller_keretlen_telefonhivas_spam","timestamp":"2018. december. 19. 17:33","title":"Önt is hívogatják kéretlenül telefonon? Ne csodálkozzon, világszerte ez a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da167c88-8721-48c3-bd32-8af0448d3f9b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nakamoto Takasi egész hátát betöltik a jakuza tetoválások: az egyik legrettegettebb klán, a Kudo-kai egyik főnöke volt. \"Akkor léptem be a klánba, amikor a jakuzák a fénykorukat élték Japánban\"- mesélte a Guardian tudósítójának a most 52 éves megtért gengszter. ","shortLead":"Nakamoto Takasi egész hátát betöltik a jakuza tetoválások: az egyik legrettegettebb klán, a Kudo-kai egyik főnöke volt...","id":"20181218_A_vereskezu_jakuza_kisvendeglot_nyitott_mert_elmultak_a_regi_szep_idok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da167c88-8721-48c3-bd32-8af0448d3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1778d566-a025-4815-ade1-da4f9e9ced14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_A_vereskezu_jakuza_kisvendeglot_nyitott_mert_elmultak_a_regi_szep_idok","timestamp":"2018. december. 18. 10:02","title":"A véreskezű jakuza kisvendéglőt nyitott, mert „elmúltak a régi szép idők”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","shortLead":"A balesetben két ember súlyosan megsérült.","id":"20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5766c471-d53d-497f-b806-545fd8410d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bdbdd-7cf1-4586-bc14-2006523817f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Szemelyauto_es_taxi_utkozott_az_Andrassy_uton_csak_a_jardan_alltak_meg__fotok","timestamp":"2018. december. 19. 11:21","title":"Személyautó és taxi ütközött az Andrássy úton, csak a járdán álltak meg – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió társjogalkotó intézményei. A tervek szerint 2021-tól betiltják azokat az egyszer használatos műanyagokat, amelyek könnyen és olcsón helyettesíthetők.","shortLead":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió...","id":"20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e63c0-b606-408f-a70f-ea6d9b8045a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","timestamp":"2018. december. 19. 18:03","title":"Az EU 2021-től nekimegy a műanyagoknak, a léggömbpálcika is tiltólistára kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","shortLead":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","id":"20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4497a81-6b67-4ac2-9b20-ec6a92a48320","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Még két hétig ingyenes a legújabb autópálya-szakaszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec973ae6-1780-4097-95f2-d8b2ff0bc656","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb online enciklopédia magyar változata több mint 441 ezer szócikket tartalmaz – melyek között most már ott van az Orbán Viktorral szemben kritikus „népi mozgalmat” jelképező O1G-ra utaló oldal is.","shortLead":"A legnagyobb online enciklopédia magyar változata több mint 441 ezer szócikket tartalmaz – melyek között most már ott...","id":"20181218_A_Wikipedian_is_szocikk_lett_az_O1G","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec973ae6-1780-4097-95f2-d8b2ff0bc656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aede3d1c-4ec8-4ca2-a871-52ee25c8058a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_A_Wikipedian_is_szocikk_lett_az_O1G","timestamp":"2018. december. 18. 21:33","title":"A Wikipédián is szócikk lett az O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","shortLead":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","id":"20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a7238-1960-4b5f-b466-80a8706fe8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","timestamp":"2018. december. 19. 10:22","title":"Megjelentek a jégsapkás, balesetveszélyes autók az utakon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]