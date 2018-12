A praxisok piaca mára lényegében befagyott – írja a Népszava. Hiába öregedtek el az aktív szakemberek, és hiába bízná a kormány a gyógyítási feladatok egyre nagyobb részét a háziorvosokra, a fiatalok érdeklődése minimális.

A lap egy friss kormányzati kutatást idézve azt írja, a 60 év feletti háziorvosok 67,5 százaléka arra készül, hogy öt éven belül piacra dobná a praxisát. A piacon most jelentkező eladók zömében most is nyugdíjazás előtt állók, vagy lakhelyet változtatók, de sokan a külföldi munkavállalás miatt akarják értékesíteni a praxisukat, a vevők pedig leggyakrabban a negyven év körüli szakorvosok. Az érdeklődők között elvétve van frissen végzett fiatal. Egy átlagos, 1500-2000 kártyás praxis ára 8-10 millió forint, bár a végösszeg – a telephelytől függően – 10-15 százalékkal is eltérhet. Budapesten például nem ritka a húszmilliós ár sem.

Évente 200-300 körzetnek kellene gazdát cserélnie ahhoz, hogy az idős orvosok helyét átvegyék a fiatalok, ám ehelyett legfeljebb 30-50 üzlet köttetik

– mondta a Népszavának Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke. Szerinte hiába javította a kormány az elmúlt években a háziorvosi vállalkozások finanszírozását, az abból kivehető jövedelem még mindig jóval kisebb, mint a kórházi szakorvosoké. Mint mondta: a bevételből legalább bruttó egymillió forintos orvosbérre és két ápolónő tisztességes fizetésére kellene telnie. Ehhez durván a mostani finanszírozás duplájára lenne szükség.

A praktizáló háziorvosok 11 százaléka elmúlt 60 éves, 11 százalékuk pedig már 70 felett jár. Ez azt jelenti, hogy 2020-ra egymillió ember maradhat háziorvos nélkül Magyarországon. Már most is 405 körzet üres, ebből tartósan 380-ban nincs gyógyító. Egy közelmúltbeli kutatásból az is kiderült, hogy a tartósan betöltetlen körzetekben jóval nagyobb a kockázata, hogy valaki idő előtt meghal – írja a Népszava.