Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött a 4-es főúton, egy embert feszítővágóval kellett kiszedniük a tűzoltóknak a roncsokból. ","shortLead":"Három autó ütközött a 4-es főúton, egy embert feszítővágóval kellett kiszedniük a tűzoltóknak a roncsokból. ","id":"20181225_Sulyos_baleset_Nyiregyhaza_mellett_10en_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4c9c63-0022-4c82-a3e3-38dadde060c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Sulyos_baleset_Nyiregyhaza_mellett_10en_megserultek","timestamp":"2018. december. 25. 16:56","title":"Súlyos baleset Nyíregyháza mellett, 10-en megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz fölé nőtt a szombati szökőár indonéziai áldozatainak a száma, a hatóságok 429 halottról és 150 eltűntről tudnak. Közben vészes ivóvíz és gyógyszerhiány fenyeget a katasztrófa sújtotta térségben.","shortLead":"Négyszáz fölé nőtt a szombati szökőár indonéziai áldozatainak a száma, a hatóságok 429 halottról és 150 eltűntről...","id":"20181225_Negyszaz_folott_a_cunami_aldozatainak_a_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ce7e95-2002-447e-9727-7629a9f783b6","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Negyszaz_folott_a_cunami_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2018. december. 25. 10:40","title":"Négyszáz fölött a cunami áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","shortLead":"Amikor elkészült vele, még nem tudta, hogy ki fogják engedni. \r

","id":"20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131f2d7-909e-4415-9175-6bb1f307dedf","keywords":null,"link":"/itthon/20181224_karacsonyi_verset_irt_a_bortonben_czegledy_csaba","timestamp":"2018. december. 24. 19:22","title":"Karácsonyi verset írt az előzetesben Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legilletékesebbeket kérdeztük a karácsonyról: a gyerekeket.","shortLead":"A legilletékesebbeket kérdeztük a karácsonyról: a gyerekeket.","id":"20181224_A_csaladi_egyuttletet_az_ajandekot_es_a_vacsorat_megkerdeztuk_a_gyerekeket_mit_szeretnek_a_legjobban_a_karacsonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268a017-4d08-44bc-8123-731f05bf5f64","keywords":null,"link":"/elet/20181224_A_csaladi_egyuttletet_az_ajandekot_es_a_vacsorat_megkerdeztuk_a_gyerekeket_mit_szeretnek_a_legjobban_a_karacsonyban","timestamp":"2018. december. 24. 11:30","title":"Lehet, hogy a felnőttek teljesen félreértik ezt az egész karácsonyi ajándékozást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc12d909-c727-4757-ab41-8138bdd8cd4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombati belgrádi tiltakozáson az egyik nagy transzparensen Orbán Viktor neve is szerepelt.","shortLead":"A szombati belgrádi tiltakozáson az egyik nagy transzparensen Orbán Viktor neve is szerepelt.","id":"20181223_Orban_Viktornak_is_uzent_a_szerb_kozmedianal_tunteto_tomeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc12d909-c727-4757-ab41-8138bdd8cd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699e2195-1e19-461c-9bed-777257f8dd42","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Orban_Viktornak_is_uzent_a_szerb_kozmedianal_tunteto_tomeg","timestamp":"2018. december. 23. 20:54","title":"Orbán Viktornak is üzent a szerb közmédiánál tüntető tömeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","shortLead":"Az 1977-es évjáratú, szürke ARO 304-es terepjáró 72 ezer 453 kilométert tett meg. ","id":"20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d33ead6-2441-48ec-936b-c2f9f0c35192","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_Elarverezik_Ceauescu_terepjarojat","timestamp":"2018. december. 23. 22:04","title":"Elárverezik Ceaușescu terepjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Karácsonyi üzeneteket fogalmaztak meg a magyarországi egyházi vezetők. Erdő Péter bíboros szerint “Istennek terve van az emberiséggel”, míg Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arra hívta fel a figyelmet: “Az ünnep lehetőség, hogy megtaláljuk a csendet, amikor végre nem mi kiabálunk, hanem az angyalok beszélnek hozzánk.”","shortLead":"Karácsonyi üzeneteket fogalmaztak meg a magyarországi egyházi vezetők. Erdő Péter bíboros szerint “Istennek terve van...","id":"20181224_Az_unnepben_megtalalt_csendben_vegre_nem_mi_kiabalunk_hanem_az_angyalok_beszelnek_hozzank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac4afd-da1a-4ce9-a63f-31c939cf0bcd","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Az_unnepben_megtalalt_csendben_vegre_nem_mi_kiabalunk_hanem_az_angyalok_beszelnek_hozzank","timestamp":"2018. december. 24. 09:29","title":"Az ünnepi csendben végre nem mi kiabálunk, hanem az angyalok beszélnek hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban. Lakhatna egy kényelmes otthonban, esetleg belvárosi lakásban, ő azonban nem tágít innen. Magának választotta ezt az utat, mert úgy gondolja: neki itt van dolga.","shortLead":"Kardos Mihály katolikus pap elvesztette mindkét lábát, most így él Szegeden, egy hajléktalanokat ápoló kórházban...","id":"20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb5e81d3-97d3-4df0-add5-9eb23084f0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b247ae2a-4013-48bc-94c0-6ba75d2d041c","keywords":null,"link":"/kkv/20181225_Onkent_vonult_a_hajlektalanok_koze_a_szegedi_pap","timestamp":"2018. december. 25. 10:00","title":"A szegedi pap, aki a luxusotthon helyett a hajléktalanok közé vonult vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]