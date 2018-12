Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül érezheti magát.","shortLead":"Donald Trump legújabb Twitter-bejegyzése finoman szólva is önfényező, amitől még Mészáros Lőrinc is kényelmetlenül...","id":"20181223_donald_trump_twitter_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a3c7ae-14f1-4e8c-83a8-613bb4c02f7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_donald_trump_twitter_technologia","timestamp":"2018. december. 23. 11:33","title":"Erős kijelentést tett Donald Trump saját okosságáról, de gyorsan helyre tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","shortLead":"Hat hosszú hétvégénk és egy ünnepi hetünk is lesz jövőre. Három szombaton viszont dolgoznunk kell majd. ","id":"20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e65064-d0e9-4c60-b9fa-11a42f556ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df9f868-ff52-4f72-8cdf-8a5cf6daeebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_2019_sem_fog_szukolkodni_a_hosszu_hetvegekben","timestamp":"2018. december. 23. 14:44","title":"2019 sem fog szűkölködni a hosszú hétvégékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern legnagyobb spanyol divatterepjárónak aduászai, melyeket a Tarraco messze nem fél kijátszani. ","shortLead":"Dinamikus formaterv, kategóriaátlagot meghaladó vezetési élmény és hatalmas beltér. Ezek a Volkswagen-konszern...","id":"20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf0de93-f7ac-4d71-b21a-e624ef7d2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02705675-a798-4f09-8f0d-febc19fb5b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181223_spanyol_bikaver_kiprobaltuk_a_7szemelyes_seat_tarracot_suv_divatterepjaro_skoda_kodiaq_vw_tiguan_allspace","timestamp":"2018. december. 23. 15:00","title":"Spanyol bikavér: kipróbáltuk a 7 személyes Seat Tarracót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyszerűbb dallamokat képes zongorán lejátszani egy új, háromdimenziós nyomtatóval készült mesterséges kéz. ","shortLead":"Egyszerűbb dallamokat képes zongorán lejátszani egy új, háromdimenziós nyomtatóval készült mesterséges kéz. ","id":"20181223_Kifejlesztettek_egy_mukezet_amely_mar_le_tudja_zongorazni_a_Jingle_Bellst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c780a29c-ca67-4cce-bc21-572406865a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_Kifejlesztettek_egy_mukezet_amely_mar_le_tudja_zongorazni_a_Jingle_Bellst","timestamp":"2018. december. 23. 19:06","title":"Kifejlesztettek egy műkezet, amely már le tudja zongorázni a Jingle Bellst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookján posztolta a fotót.","shortLead":"A Facebookján posztolta a fotót.","id":"20181224_Haromunokas_nagypapakent_kivan_boldog_karacsonyt_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2a8181-81bd-4ad7-af7d-f0dbefc12012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dce2e15-339c-4eff-a855-22759e072232","keywords":null,"link":"/elet/20181224_Haromunokas_nagypapakent_kivan_boldog_karacsonyt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. december. 24. 10:00","title":"Orbán Viktor háromunokás nagypapaként kíván boldog karácsonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.","id":"20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e9a91a-0a70-4f7d-a0f6-97f0ec07472e","keywords":null,"link":"/sport/20181224_Dontott_a_birosag_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. december. 24. 16:08","title":"Döntött a bíróság: Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"sárgamellényesek\" ugyan már kisebb létszámban tüntettek szombat este Párizsban a korábbiakhoz képest, de a videofelvételek alapján cseppet sem voltak higgadtabbak. Ami a kezükbe akadt, azzal dobálták meg a motoros rendőröket. ","shortLead":"A \"sárgamellényesek\" ugyan már kisebb létszámban tüntettek szombat este Párizsban a korábbiakhoz képest, de...","id":"20181223_Menekultek_a_motoros_rendorok_Parizsban_a_megveszekedett_tuntetok_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a641ca21-90a4-4eaf-8e48-ea87085f01c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Menekultek_a_motoros_rendorok_Parizsban_a_megveszekedett_tuntetok_elol","timestamp":"2018. december. 23. 19:30","title":"Menekültek a motoros rendőrök a megveszekedett tüntetők elől Párizsban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A túlóratörvény-ellenes tüntetések kapcsán a Financial Times is kielemezte a magyarországi eseményeket, de gazdasági szempontból. A lap szerint a magyar gazdasági modell ellenmondáson alapul.","shortLead":"A túlóratörvény-ellenes tüntetések kapcsán a Financial Times is kielemezte a magyarországi eseményeket, de gazdasági...","id":"20181223_Financial_Times_a_regio_feszulten_figyeli_a_magyarorszagi_esemenyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241322c1-87ba-4616-8b04-fa0a4b327c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960863b3-3503-4404-894d-b033fd4b8cba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Financial_Times_a_regio_feszulten_figyeli_a_magyarorszagi_esemenyeket","timestamp":"2018. december. 23. 20:11","title":"Financial Times: a tüntetések rámutatnak a magyar gazdasági modell gyengepontjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]