[{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai elnök hirtelen felindulásból úgy döntött, elugrik Irakba, majd Németországba is. És közben hazánk fölött is átrepült az Air Force One-nal.","shortLead":"Az amerikai elnök hirtelen felindulásból úgy döntött, elugrik Irakba, majd Németországba is. És közben hazánk fölött is...","id":"20181228_Donald_Trump_nehany_pillanatig_Magyarorszagon_volt_aztan_elkanyarodott_Romania_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fb56ce-9223-43d4-9581-87a9b28c7504","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Donald_Trump_nehany_pillanatig_Magyarorszagon_volt_aztan_elkanyarodott_Romania_fele","timestamp":"2018. december. 28. 06:42","title":"Donald Trump néhány pillanatig Magyarországon volt, aztán elkanyarodott Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","shortLead":"Meghalt 79 éves korában Ámosz Oz világhírű izraeli író – közölte a The Jerusalem Post című izraeli lap online kiadása.","id":"20181228_Meghalt_Amosz_Oz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86b0859-6fd7-4587-be52-198fb51f3b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb20967-16cc-4405-97b7-cc1ffb199b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Meghalt_Amosz_Oz","timestamp":"2018. december. 28. 15:36","title":"Meghalt Ámosz Oz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","shortLead":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","id":"20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9dfc7-f6d7-41bb-9173-8c686c4ce2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","timestamp":"2018. december. 28. 16:42","title":"Windisch Judit: Láttam jönni a \"Messiást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden bizonnyal elkezdődik majd, rá néhány percre pedig véget is ér.","shortLead":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden...","id":"20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7643ec71-1d0f-472d-8c40-05553b6a18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","timestamp":"2018. december. 28. 13:12","title":"Túlóratörvény: határozatképtelen lesz a rendkívüli parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db06c9a-e0df-4e33-a831-3e43e2be72a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzlete válogatja, hogy meddig lehet egy ajándékot cserélni vagy visszavinni. ","shortLead":"Üzlete válogatja, hogy meddig lehet egy ajándékot cserélni vagy visszavinni. ","id":"20181228_Erre_szamitson_ha_visszavinne_a_boltba_a_karacsonyi_ajandekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9db06c9a-e0df-4e33-a831-3e43e2be72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7aa0dac-b0fa-441e-a067-a03e14b7f2e0","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Erre_szamitson_ha_visszavinne_a_boltba_a_karacsonyi_ajandekot","timestamp":"2018. december. 28. 05:45","title":"Erre számítson, ha visszavinné a boltba a karácsonyi ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három nap maradt a megegyezésre.","shortLead":"Három nap maradt a megegyezésre.","id":"20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9352243-e6b8-4a1e-b062-6b35bf79f9ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabbra_sem_tudni_mennyi_lehet_a_minimalber_jovore","timestamp":"2018. december. 28. 11:56","title":"Továbbra sem tudni, mennyi lehet a minimálbér jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","shortLead":"A testvérpár tagjai idén harmadszor játszottak egymás ellen.","id":"20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d76f2ea-9851-45af-bd43-f2d4171e2d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d53a726-7ab4-40c0-82ed-fb8895c8ef58","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Venus_Williams_legyozte_hugat_AbuDzabiban","timestamp":"2018. december. 27. 20:54","title":"Venus Williams legyőzte húgát Abu-Dzabiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"Terrorizmusról és szexualitásról írt gyerekeknek színdarabokat a tévésorozatokban is szereplő holland színésznő, Carly Wijs. Mi és ők című drámáját ősszel a Jurányi Inkubátorházban mutatták be. Az interjú a nyomtatott HVG 2018/44. számában jelent meg.","shortLead":"Terrorizmusról és szexualitásról írt gyerekeknek színdarabokat a tévésorozatokban is szereplő holland színésznő, Carly...","id":"201844__carly_wijs_irono_szineszno__tabukrol_moralis_uzenetekrol__nezopontok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f68612-8f70-4515-92d4-370ccf7ed742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c2e9d-a394-4f2f-99e9-40e1142b94ca","keywords":null,"link":"/kultura/201844__carly_wijs_irono_szineszno__tabukrol_moralis_uzenetekrol__nezopontok","timestamp":"2018. december. 27. 17:00","title":"\"Nehéz volt meggyőzni a szülőket, hogy elhozzák a gyereküket egy terrorizmusról szóló darabra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]