[{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan baloldali döntést lengetett be a francia kormány.","shortLead":"Államosítással lehet munkahelyeket menteni, és az amerikai óriás, a Ford kizárható a közbeszerzésekből – klasszikusan...","id":"20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ab69d-fe1e-4d24-ac0e-09f2c3afe746","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Macronek_osszerugtak_a_port_a_Forddal","timestamp":"2019. január. 02. 11:26","title":"Macronék összerúgták a port a Forddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","id":"20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a1534-585a-47fd-94b1-cff69949c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","timestamp":"2019. január. 02. 09:03","title":"Aki lecseréli a Chrome-ot, az tovább használhatja a laptopját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","shortLead":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","id":"20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05271aff-c731-4821-82ee-bafd3dd02c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","timestamp":"2019. január. 01. 08:25","title":"Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df8efc68-42d2-40a7-a377-56f6c4f6d491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta őket a januári hideg sem.","shortLead":"Nem zavarta őket a januári hideg sem.","id":"20190101_Batrak_vagy_orultek_Ujevi_furdozes_Nagymarosnal_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df8efc68-42d2-40a7-a377-56f6c4f6d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d503b79a-f72b-44bf-823b-a868b598a611","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Batrak_vagy_orultek_Ujevi_furdozes_Nagymarosnal_is","timestamp":"2019. január. 01. 16:07","title":"Bátrak vagy őrültek? Újévi fürdőzés Nagymarosnál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","shortLead":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","id":"20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb826e50-5bf0-48e8-9092-668aaf93b7b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","timestamp":"2019. január. 01. 08:03","title":"Videón a pillanat, amikor kilövik Putyin új szuperrakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9adf16-06ac-47aa-b08f-be1420179889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges drónokat vet be idén szilveszterkor a New York-i rendőrség, hogy a Times Square-n hömpölygő tömeg nagyobb biztonságban ünnepelhessen.","shortLead":"Különleges drónokat vet be idén szilveszterkor a New York-i rendőrség, hogy a Times Square-n hömpölygő tömeg nagyobb...","id":"20181231_kameras_dron_szilveszter_new_york_times_square_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9adf16-06ac-47aa-b08f-be1420179889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4f5f2c-8b60-4891-af1e-f21fb68cc8e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_kameras_dron_szilveszter_new_york_times_square_rendorseg","timestamp":"2018. december. 31. 15:03","title":"Kamerás drónokkal fogják figyelni a szilveszteri ünneplőket New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","shortLead":"Az előző évekhez képest kevesebben kötöttek ki alkoholmérgezés miatt kórházban.","id":"20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0680bb2-d750-4b6b-a9b9-529a31f826ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44deb6b4-24c8-4e0a-994f-a60541f2978c","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Budapesten_49_ember_kotott_ki_a_detoxban","timestamp":"2019. január. 01. 10:24","title":"Budapesten 49 ember kötött ki a detoxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]