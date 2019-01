Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott interjújában arról is beszélt, mit érzett, amikor egy fanatikus Trump-hívő csőbombát küldött neki. 2019. január. 06. 17:55 De Niro szerint Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti Hosszú összefoglalóban számol be a szombati tüntetésről az amerikai lap. 2019. január. 06. 11:10 The Washington Post: Orbán elszámította magat Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása. 2019. január. 04. 18:43 Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit Összevont frakcióülésre készül a Fidesz és a KDNP. 2019. január. 05. 09:55 Februárban értékel Orbán Azok is csatlakozhatnak a túlóratörvény elleni demonstrációkhoz, akik nem tudnak vagy nem mernek tüntetni. 2019. január. 05. 14:44 Legókkal tüntetnek a kisgyermekes anyák, akiket otthonukhoz köt a család Ebből az ultra-alacsony fogyasztású Volkswagenből nagyon kevés példány készült, melyek közül most eladó az egyik. 2019. január. 05. 06:41 1 literes fogyasztású autóra vágyik? Most lecsaphat egyre Dühös fiatalok vannak az utcán, ami újdonság. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. 2019. január. 05. 11:30 Schilling a Fülkében: Van a népharagnak fiókja, amelyet ki lehet nyitni Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. 2019. január. 05. 15:47 Túlóra nélkül egymillió forintot keres egy tapasztalt villanyszerelő