[{"available":true,"c_guid":"0c543056-0630-4d68-9ca7-d0a59a23ae73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint véletlen baleset történt.","shortLead":"A rendőrség szerint véletlen baleset történt.","id":"20190108_Ruhagyujto_kontenerbe_szorult_es_meghalt_egy_kanadai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c543056-0630-4d68-9ca7-d0a59a23ae73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77fbe3b-f574-48d5-95ef-167d97c0e090","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ruhagyujto_kontenerbe_szorult_es_meghalt_egy_kanadai_no","timestamp":"2019. január. 08. 21:03","title":"Ruhagyűjtő konténerbe szorult és meghalt egy kanadai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan megkezdődhet annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy ők dobtak Molotov-koktélt tavaly február 4-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központjára. 