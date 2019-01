Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Külön kérés nélkül.","shortLead":"Külön kérés nélkül.","id":"20190111_Ev_vegeig_meg_koteles_papirt_adni_az_orvos_az_erecept_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e17e167-676d-4caf-8266-6b310290df8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Ev_vegeig_meg_koteles_papirt_adni_az_orvos_az_erecept_melle","timestamp":"2019. január. 11. 13:34","title":"Év végéig még köteles \"papírt\" adni az orvos az e-recept mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f61cea1-feac-425f-b76b-59ded1bb6218","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kitüntetést kapott az az amerikai buszsofőr, aki a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban megmentette a fagyos időben egy szál ruhában, mezítláb lődörgő kisfiút.","shortLead":"Kitüntetést kapott az az amerikai buszsofőr, aki a Wisconsin állambeli Milwaukee-ban megmentette a fagyos időben...","id":"20190111_Igy_mentett_meg_egy_amerikai_buszsofor_egy_mezitlab_lodorgo_kisfiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f61cea1-feac-425f-b76b-59ded1bb6218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c3bd7a-7fdd-49a2-becb-d8f2ed4897c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Igy_mentett_meg_egy_amerikai_buszsofor_egy_mezitlab_lodorgo_kisfiut","timestamp":"2019. január. 11. 15:56","title":"Így mentett meg egy amerikai buszsofőr egy mezítláb lődörgő kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","shortLead":"Kínában minden modellből kell sofőrös változat. ","id":"20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0004de-3228-4c47-a8c9-e692a91fb2b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c8591-11e5-465c-8b91-d9515f1c5451","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_A_kinaiak_is_megkaptak_a_maguk_uj_3as_BMWjet","timestamp":"2019. január. 10. 12:14","title":"A kínaiak is megkapták a maguk új 3-as BMW-jét, ami persze 11 centi pluszban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1e8aa0-86e0-4f9f-822f-462f9f59f6ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emelte a tétet a Zerodium: akár kétmillió dollárt is hajlandó fizetni annak, aki az elvárásainak megfelelően talál sérülékenységet az Apple operációs rendszerében.","shortLead":"Emelte a tétet a Zerodium: akár kétmillió dollárt is hajlandó fizetni annak, aki az elvárásainak megfelelően talál...","id":"20190111_zerodium_nulladik_napi_serulekenyseg_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1e8aa0-86e0-4f9f-822f-462f9f59f6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d34a838-530c-4449-89ec-3df5987ab098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_zerodium_nulladik_napi_serulekenyseg_ios","timestamp":"2019. január. 11. 15:03","title":"Feltörne egy iPhone-t? Több mint félmilliárd forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már 2016-ban bemutatta a saját prototípusát. A hatalmas tárhelyet viszont nem adják olcsón.","shortLead":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már...","id":"20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8f101-fd95-4770-af23-c0d8a7ec5090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","timestamp":"2019. január. 10. 20:03","title":"Elkészült a memóriakártya, amin több hely van, mint a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormányzati leállása nemcsak fizikailag okoz problémát az országban, kiberbiztonsági szempontból is egy időzített bombát jelent. A .gov végződésű weboldalak biztonsági tanúsítványai sorra járnak le, az ott böngésző felhasználók adatait könnyű szerrrel lophatják el a hackerek.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormányzati leállása nemcsak fizikailag okoz problémát az országban, kiberbiztonsági szempontból is...","id":"20190111_egyesult_allamok_kormanyzati_leallas_donald_trump_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bc544a-4c2a-4b7b-9564-6ddad423cc2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_egyesult_allamok_kormanyzati_leallas_donald_trump_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. január. 11. 09:33","title":"Dörzsölhetik a tenyerüket a hackerek: 80+ amerikai kormányzati oldal vált védtelenné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak idén fog sor kerülni.","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű modellnek már tavaly meg kellett volna érkeznie a kereskedésekbe, erre azonban végül csak...","id":"20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6b0a-6a0e-439d-b87a-36497c68c343","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_kesik_de_hamarosan_kaphato_az_elso_villanyaudi_az_etron_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 10. 13:21","title":"Zöld rendszámos Audi divatterepjáró: hamarosan kapható az elektromos e-tron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tragédiával végződhetett volna egy delaware-i tűzeset, ha egy 13 éves fiú nem lett volna Netflix-rajongó.","shortLead":"Tragédiával végződhetett volna egy delaware-i tűzeset, ha egy 13 éves fiú nem lett volna Netflix-rajongó.","id":"20190110_amerikai_tindzser_netflixezett_megmenekultek_a_tuztol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e19911-4205-4529-afc7-13581899828c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amerikai_tindzser_netflixezett_megmenekultek_a_tuztol","timestamp":"2019. január. 10. 11:03","title":"Netflix-függő a 13 éves amerikai fiú – ez mentette meg az egész család életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]