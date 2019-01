Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5592d77-eff9-4b1c-aaf2-d396db3cc3c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legénység maga süllyesztette el, közel 80 éve a homokban rejtőzött.","shortLead":"A legénység maga süllyesztette el, közel 80 éve a homokban rejtőzött.","id":"20190112_Elso_vilaghaborus_nemet_hadihajo_roncsai_bukkantak_elo_a_francia_partoknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5592d77-eff9-4b1c-aaf2-d396db3cc3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273c1427-6f4f-4172-bcb1-05955c1e2fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Elso_vilaghaborus_nemet_hadihajo_roncsai_bukkantak_elo_a_francia_partoknal","timestamp":"2019. január. 12. 12:53","title":"Első világháborús német tengeralattjáró roncsai bukkantak elő a francia partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db019dc-f7c4-4d65-a457-00fdefe2f747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben tele a tech-sajtó az Apple vélt vagy valós kudarcaival, a cég első emberéből csak úgy sugárzik az optimizmus.","shortLead":"Miközben tele a tech-sajtó az Apple vélt vagy valós kudarcaival, a cég első emberéből csak úgy sugárzik az optimizmus.","id":"20190113_apple_tim_cook_interju_cnbc_apple_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db019dc-f7c4-4d65-a457-00fdefe2f747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7f9a9e-f02b-4788-89e3-0acb3333bd60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_apple_tim_cook_interju_cnbc_apple_helyzete","timestamp":"2019. január. 13. 21:03","title":"Tim Cook megnyugtat mindenkit: az Apple még sohasem volt ennyire erős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is erősítette meg a tényt a Népszava kérdésére, de később kiadott egy közleményt, melyben azt írják, már korábban közölték, hogy ez fog történni.","shortLead":"Mindkét párt azt mondta a Népszavának, nem kapták meg az idei összeget, és aggódnak. Az ÁSZ nem cáfolta, de nem is...","id":"20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5dce4-e3ac-44a5-a961-b90340203943","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Nepszava_Letilthattak_a_Momentum_es_a_Parbeszed_allami_tammogatasat","timestamp":"2019. január. 12. 09:13","title":"Elvették a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","shortLead":"Régóta ígéri az Apple, és nagyon várják a felhasználók.","id":"20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb1617-926a-45ce-8cfa-4b0315dd49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_Vegre_jon_a_varva_vart_iPhonekiegeszito","timestamp":"2019. január. 12. 20:20","title":"Végre jön a várva várt iPhone-kiegészítő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit nagyon elszúrt a nyugdíjátutalásokkal; tárgyalnak a cégek a szakszervezetekkel, hogy ne legyen 400 óra túlmunka. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit...","id":"20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298629a-d22b-4b0a-bdce-6e9eb89bbef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","timestamp":"2019. január. 13. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor tizenhatodszor is elmondta, hogy nem foglalkozik üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján. 500 méteren fordított volt a sorrend: Liu Shaoang arany-, Liu Shaolin Sándor ezüstérmes.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f7e12-42b6-4b90-a665-8604dec30b6f","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","timestamp":"2019. január. 12. 16:25","title":"Magyar éremeső a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról szivárogtak ki részletek.","shortLead":"Új okostelefon-sorozatot indít a Samsung, és a sor alján lévő tag, a Galaxy M10 után a Galaxy M20-ról és M30-ról...","id":"20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d65e7-4ee2-462a-b12a-64bf895232ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_samsung_galaxy_m20_m30_specifikacio","timestamp":"2019. január. 12. 10:03","title":"Jönnek a pénztárcabarát Samsung-telefonok: újabb részletek a Galaxy M családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült, ami elemzi az ő, Merkel, Macron és Putyin beszédeit is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült...","id":"20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c08d1-36c3-4024-a831-9b985755eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Fülke: Mit tanulhatunk Orbán beszédeiből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]