Minden idők tán leghíresebb természetfilmese, Sir David Attenborough is felszólalt a világ gazdasági és pénzügyi elitjének éves találkozóján, a davosi Világgazdasági Fórumon – írja a Guardian. Attenborough arról próbálta meggyőzni a világ vezetőit, hogy újítsák meg erőfeszítéseiket a klímaváltozás elleni küzdelemben, még mielőtt a károk helyrehozhatatlanná válnak. Szerinte az emberi tevékenység következményeként a világ egy új szakaszába lépett, amely azzal fenyeget, hogy aláássa civilizációnkat.

A holocénnak vége, az Édenkert nincs többé. Olyan mértékben változtattuk meg a világot, hogy a tudósok szerint már egy új földtörténeti korban vagyunk: az antropocénban, az emberek korszakában

– mondta Attenborough arra utalva, hogy a 12 ezer éves holocén földtörténeti kor – amely lehetővé tette az emberek számára, hogy letelepedjenek, termesszenek és létrehozzák a civilizációkat – lezárultával vége a klimatikus viszonyok stabilitásának is. Hangsúlyozta: túl kell lépnünk a bűntudaton és a vádaskodáson, és gyorsan neki kell kezdeni a gyakorlati változtatásoknak.

Attenborough elmondta, őt is meglepte, milyen elképesztő sebességgel sérült a környezet: tévés karrierje alatt végigkövette, milyen károkat szenved el a természet az ember miatt. Mint mondta, két éven belül meg fog születni az ENSZ döntése a klímaváltozás kezeléséről, a fenntartható fejlődésről. Ha az ezekben foglaltakat be tudjuk tartani, akkor van esély, hogy átvészeljük ezt a korszakot. Épp ezért szerinte a következő pár év a következő pár ezer évet is meghatározhatja.