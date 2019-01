Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közbeszerzéseken jól szereplő cég a volt felcsúti polgármester vállalatának érdekeltségébe kerül.","shortLead":"A közbeszerzéseken jól szereplő cég a volt felcsúti polgármester vállalatának érdekeltségébe kerül.","id":"20190121_Meszaroseke_lett_a_ZAEV_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a052d81-1a1b-4d92-abf6-ab912422c249","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Meszaroseke_lett_a_ZAEV_is","timestamp":"2019. január. 21. 19:27","title":"Mészároséké lett a ZÁÉV is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","shortLead":"A Smart ForFour testvérmodelljének a külcsínje nem sokat változott, de a technika persze modernebb lett. ","id":"20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3414cc-10ad-491c-b352-7ac4fa88eef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4bf4b2-1fe1-4423-90d7-703168c5abab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_szines_aprosag_itt_az_uj_renault_twingo","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Színes apróság: itt az új Renault Twingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés kockázatát az EU-ban.","shortLead":"Brüsszel szerint az ilyen programok növelik a pénzmosás, a szervezett bűnözés, a korrupció és az adóelkerülés...","id":"20190122_Szigoritana_a_letelepedesi_kotvenyek_kiadasat_az_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a0986-bc6c-4bc4-b75d-8edd3f1ecdc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Szigoritana_a_letelepedesi_kotvenyek_kiadasat_az_EU","timestamp":"2019. január. 22. 09:56","title":"Szigorítaná a letelepedési kötvények kiadását az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","shortLead":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","id":"20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea86f7d4-9613-4d18-a646-14a2afb22642","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","timestamp":"2019. január. 21. 18:21","title":"Reagált az ELTE: Nincs gazdasági vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33489f85-4c2b-4a8e-91f1-9d717e184613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egytucatnyi újabb világsztárt jelentettek be a fesztiválbeach szervezői, és az is kiderült, hogy mire készülhetnek a VIP-vendégek.



","shortLead":"Több mint egytucatnyi újabb világsztárt jelentettek be a fesztiválbeach szervezői, és az is kiderült, hogy mire...","id":"20190122_Tovabbi_kenyezteteseket_vezetnek_be_a_nagyon_VIP_fesztivalozoknak_a_Balaton_Soundon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33489f85-4c2b-4a8e-91f1-9d717e184613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d12fe-6a9a-4451-8850-481292dcfd00","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Tovabbi_kenyezteteseket_vezetnek_be_a_nagyon_VIP_fesztivalozoknak_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. január. 22. 11:16","title":"További kényeztetéseket vezetnek be a Soundon a nagyon VIP fesztiválozóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót. Rengeteg ember a munkába menet és jövet a tokiói metróhálózatot használja. ","shortLead":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót...","id":"20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa8c15-46d2-4c70-ab9e-cca866cb23b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","timestamp":"2019. január. 22. 10:57","title":"Ingyenreggelit kapnak a metróvállalattól, ha korábban járnak munkába a tokióiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három szakszervezet hirdetett demonstrációt a Magyar Tudományos Akadémia épületéhez a magyar kultúra napján, de az erről szóló közlemény publikálását megtagadta az Országos Sajtószolgálat. ","shortLead":"Három szakszervezet hirdetett demonstrációt a Magyar Tudományos Akadémia épületéhez a magyar kultúra napján, de...","id":"20190121_mta_szakszervezet_kkdsz_mti_os_magyar_kultura_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b43d7db-f9d3-47c3-bf80-79dfeedf3cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_mta_szakszervezet_kkdsz_mti_os_magyar_kultura_napja","timestamp":"2019. január. 21. 18:46","title":"Nem hozta le a gyertyagyújtásról szóló közleményt az MTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]