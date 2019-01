Ez nem csak a helyi állampolgárokra, hanem minden, Luxemburgban utazó külföldire is vonatkozik. Egyetlen kivétel lesz: az első osztályú vonatjegyekért a jövőben is fizetni kell, de ez az összforgalom 2,7 százalékát teszi csak ki. A hivatalos, és nem hivatalos statisztikák szerint is Luxemburg már vagy két évtizede Európa leggazdagabb országa, már ami az egy főre jutó GDP-it illeti. De itt a legmagasabb garantált minimálbér is, ami havi 2000 euró. A hivatalos adatok szerint a GDP/ fő éves jövedelem meghaladja a 100 ezer eurót. És a tényleges vásárló erőre vetített számítások szerint is Luxemburg a listavezető.

A hatalmas bevételek mögött a bankszektor és a különlegesen engedékeny luxemburgi adórendszer áll. Nagy európai cégek százai vannak pro forma Luxemburgba bejelentve, ahol nagyságrendekkel kisebb az adókulcs, mint például Svédországban, Dániában vagy Franciaországban. Innen jön a hatalmas bevétel. De a kormány igyekszik ezt a mannát az egyszerű polgárokkal is megosztani, ezért vezetik be az ingyenes tömegközlekedést. Erre egyes városokban, szerte a világon, már van példa, de Luxemburg az első állam, ahol totális lesz az ingyenesség.

Rövid távon ez kb. negyvenmilliós költség, de például a vasúthálózat fejlesztésére 2023-ig 2,5 milliárd eurót szánnak. 2030-ra az összes busz elektromos meghajtású lesz. Tehát környezetvédelemről és a polgárok hétköznapi életének a javításáról is szó van. A felmérések szerint a luxemburgi vagy az oda vezető autópályák dugói a legsűrűbbek közé tartoznak. Márpedig jó pár százezer francia, belga vagy holland polgár is jár naponta Luxemburgba dolgozni, eddig leginkább autóval. Ha ingyen vonatozhatnak, más lesz a helyzet. (via FranceInfo)