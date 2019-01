Brexit: A brit parlament után az EP is bekeményít

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően maga a Xiaomi rögzítette azt a videót, amelyen a cég első, hajtogathatós telefonja látható az elnök Lin Bin kezei között. ","shortLead":"Feltehetően maga a Xiaomi rögzítette azt a videót, amelyen a cég első, hajtogathatós telefonja látható az elnök Lin Bin...","id":"20190123_xiaomi_mix_flex_osszehajthato_telefon_lin_bin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cb4684-e3a1-4b28-85ad-6259d023a7a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_xiaomi_mix_flex_osszehajthato_telefon_lin_bin","timestamp":"2019. január. 23. 21:03","title":"Itt az első videó a Xiaomi összehajtható telefonjáról, és csodás érzés nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","shortLead":"Az Emmi korábbi vezetője volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke is, ám Balog Zoltán erről is lemondott. ","id":"20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c267b26-00e9-420c-ac34-e105b5e84343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92243929-e6e8-4a5a-b3f8-f3355396b6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Ujabb_posztrol_mondott_le_Balogh_Zoltan","timestamp":"2019. január. 23. 15:32","title":"Újabb posztról mondott le Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad38ed0c-d4b9-4d7c-adb4-3bcae83c90db","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Csak úgy érdemes ma politikát csinálni, ha leásunk a gyökerekig. Mint például a menza-ügyben.","shortLead":"Csak úgy érdemes ma politikát csinálni, ha leásunk a gyökerekig. Mint például a menza-ügyben.","id":"20190124_Cegledi_A_menza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad38ed0c-d4b9-4d7c-adb4-3bcae83c90db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c89336-cf40-48fe-bc7d-4433109e2701","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Cegledi_A_menza","timestamp":"2019. január. 24. 16:07","title":"Ceglédi: A menza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly februári újságíró-gyilkosság egyik gyanúsítottja, a rendőrség szerint annak közvetlen megrendelője – jelentette rendőrségi közlésre hivatkozva a TASR szlovák hírügynökség.","shortLead":"Egy másik gyilkosság ügyében is bűnvádi eljárást indítottak a szlovák hatóságok szerdán Alena Zs. ellen, aki a tavaly...","id":"20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7367e246-a705-4074-803e-d5c3924f90f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba88a8d9-67c3-4e6f-8733-04cc6fb3bec4","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_mas_gyilkossagot_is_megrendelhetett_a_Kuciakugy_gyanusitottja","timestamp":"2019. január. 24. 13:39","title":"Más gyilkosságot is megrendelhetett a Kuciak-ügy gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055cf19-b1c9-47d5-8c31-53d0848c0afd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markusovszky téri épületnek több helyisége ég.","shortLead":"A Markusovszky téri épületnek több helyisége ég.","id":"20190123_kollegium_gyulladt_ki_a_IX_keruletben_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a055cf19-b1c9-47d5-8c31-53d0848c0afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcadfbec-8eb8-48e1-8caf-12defcc9ecc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_kollegium_gyulladt_ki_a_IX_keruletben_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. január. 23. 22:48","title":"Kollégium gyulladt ki a IX. kerületben, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","shortLead":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","id":"20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29148059-43d9-4026-96a2-5beb9dcb481d","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","timestamp":"2019. január. 22. 17:44","title":"Közelebbi barátok szerint szívinfarktus okozhatta Andy Vajna halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 2017 decemberében hunyt el.","shortLead":"Az énekesnő 2017 decemberében hunyt el.","id":"20190124_Film_keszul_Fabian_Julirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27157dc-1af0-4dbd-9b13-656a02552aa0","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Film_keszul_Fabian_Julirol","timestamp":"2019. január. 24. 12:22","title":"Film készül Fábián Juliról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","shortLead":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","id":"20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b764d7-6d80-4c49-9780-9144c8a7ea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","timestamp":"2019. január. 23. 05:11","title":"Az egész országot beboríthatja a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]