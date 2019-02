Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét rengeteg lopott jelszót és felhasználónevet tartalmazó, úgynevezett “Collection” adatbázis létezésére derült fény. A torrenten terjesztett csomaghoz több mint ezren jutottak hozzá.","shortLead":"Ismét rengeteg lopott jelszót és felhasználónevet tartalmazó, úgynevezett “Collection” adatbázis létezésére derült...","id":"20190202_jelszolopas_collection_2_5_lopott_adat_felhasznalonev_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9b4ba-efec-41ce-a500-885bf23c6dd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190202_jelszolopas_collection_2_5_lopott_adat_felhasznalonev_hackerek","timestamp":"2019. február. 02. 08:03","title":"Nem állnak le a hackerek, most 2,2 milliárd lopott jelszót tettek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","shortLead":"Az új technológia révén rengeteg hely megtakarítható a parkolókban és a sofőröknek is kevesebbet kell gyalogolniuk.","id":"20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25020bf5-91b5-491d-a0e0-88419d538638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ffcc26-2eb9-4068-a2a4-1cdd4de41cde","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_video_igy_viszi_el_az_okos_repteri_robot_parkolni_az_autonkat","timestamp":"2019. február. 01. 08:21","title":"Videó: így viszi el az okos reptéri robot parkolni az autónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0590ff0f-7915-43a4-9a44-7dd4cb676c05","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A picike, de annál megmunkáltabb emlékművet a Petőfi Sándor Magyar Művészeti Front készítette, azt írják, \"olyan formára kreáltuk, hogy illeszkedjen az állampárt köztéri elvárásaihoz azaz harsány legyen és gagyi\".","shortLead":"A picike, de annál megmunkáltabb emlékművet a Petőfi Sándor Magyar Művészeti Front készítette, azt írják, \"olyan...","id":"20190201_Szobrot_kapott_Bayer_Zsolt_a_Pozsonyi_uton_nem_egy_rajongo_csinalta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0590ff0f-7915-43a4-9a44-7dd4cb676c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d28722-6384-4cdd-9037-f47109579553","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szobrot_kapott_Bayer_Zsolt_a_Pozsonyi_uton_nem_egy_rajongo_csinalta","timestamp":"2019. február. 01. 21:39","title":"Szobrot kapott Bayer Zsolt a Pozsonyi úton, nem épp egy rajongó csinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Ráday utcában történt tragikus, egy 46 éves családapa életét követelő tűzeset ügyében három fiatalt hallgatott ki a rendőrség, akik beismerték tettüket. A fiatalok körömlakklemosóval átitatott szivacsot gyújtottak meg, már korábban tervezgették, hogy valamit felgyújtanak. Úgy gondolták, ez jó hecc lesz. \r

