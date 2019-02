Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő sörmennyiséget. \r

","shortLead":"Olyan söröshordót fejlesztett a Carlsberg, amelyik figyeli és hosszabb ideig is tartja frissen a benne lévő...","id":"20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=178ff87e-d1c8-4201-ba94-f2ad36f13f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d782b4e8-7596-46e0-8f77-3791e48fd6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_csapos_soroshordo_okoshordo_sorfogyasztas_carlsberg","timestamp":"2019. február. 13. 19:03","title":"Valóra vált a csaposok álma: itt az okoshordó, amelyik jelez, ha fogytán a sörkészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban kulcsfontosságú szerepet játszó műholdat \"teszik a helyére\".","shortLead":"A NASA a napokban kezdi meg a Mars 2020-as projekt előkészítését, amelynek első lépéseként a kommunikációban...","id":"20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01eb1c73-2a95-4948-9693-9aad8cbb510a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec42c2a9-7c85-4993-82ff-defab73a0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_nasa_mars_maven_urszonda_muhold_mars_2020_marsjaro","timestamp":"2019. február. 13. 13:03","title":"Fontos lépésre készül a NASA az űrszondával, ami 5 éve kering a Mars körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","shortLead":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","id":"20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816d9bd2-6e6f-4d5c-9dfe-5ac3efeb9495","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","timestamp":"2019. február. 12. 20:55","title":"Kifizeti Sala vételárát a Cardiff, ha kötelezi őket a szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislánya született a Viszkisnek. ","shortLead":"Kislánya született a Viszkisnek. ","id":"20190213_Megszuletett_Ambrus_Attila_elso_gyermeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71232cc5-be34-4476-af5e-1539b0783794","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Megszuletett_Ambrus_Attila_elso_gyermeke","timestamp":"2019. február. 13. 05:50","title":"Megszületett Ambrus Attila első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat: az embereket mára felszívta a piac, nincs munkaerő – derül ki a Népszava alsóbogáti riportjából.","shortLead":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat...","id":"20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c641fb36-97ab-4595-a143-6f250714ef39","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","timestamp":"2019. február. 13. 11:38","title":"\"Nem maradt, aki dolgozzon\" – átok is lehet, ha elfogynak a közmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hírt Jávor Benedek európai parlamenti képviselő közölte, szerinte ez egyben beismerő vallomás is.","shortLead":"A hírt Jávor Benedek európai parlamenti képviselő közölte, szerinte ez egyben beismerő vallomás is.","id":"20190212_javor_benedek_elios_projektek_unios_finanszirozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac80d524-1444-49e0-86e7-60dad2be5e1d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_javor_benedek_elios_projektek_unios_finanszirozas","timestamp":"2019. február. 12. 15:38","title":"Lemond a kormány az Elios-projektek uniós finanszírozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec17d89-3a5a-45af-bd21-5a8f7e46043d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 1000 lóerővel már elég tisztességes örömautózást lehet rendezni, valóban. Csak a rendőrség nem értékelte annyira.","shortLead":"Összesen 1000 lóerővel már elég tisztességes örömautózást lehet rendezni, valóban. Csak a rendőrség nem értékelte...","id":"20190213_autopalya_nissan_gt_r_audi_r8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ec17d89-3a5a-45af-bd21-5a8f7e46043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899de8ce-7e9c-4197-8d29-e1516581e26a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autopalya_nissan_gt_r_audi_r8","timestamp":"2019. február. 13. 14:14","title":"Két fiatal bérelt egy Audi R8-at és egy Nissan GT-R-t, és kimentek bulizni egy kicsit az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági eljárást. ","shortLead":"Állítólag a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy egy cégnek segítsen elkerülni egy bírósági...","id":"20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=401f6bed-67f1-40dc-8812-c5379829e236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c88b24-8861-4c4f-a7f3-93945200dcb0","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Korrupcio_gyanuja_miatt_lemondott_egy_kanadai_miniszter","timestamp":"2019. február. 13. 05:00","title":"Korrupció gyanúja miatt lemondott egy kanadai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]