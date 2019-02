Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan közeledett egy 8 éves kislányhoz, majd megölte és testét a patakba dobta.","shortLead":"Áldását adta a bíróság annak a 16 éves fiúnak a letartóztatásának a meghosszabbítására, aki tavaly szexuálisan...","id":"20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86574957-86be-4e5f-a463-41bf089cbab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Orizetben_marad_a_fiatalkoru_solyi_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. február. 20. 10:51","title":"Őrizetben marad a fiatalkorú sólyi gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük érdemben. Most ő az egyik szervezője annak a konferenciának, amit a szexuálisan zaklatott gyerekek védelméért szerveznek.","shortLead":"Hiába fordult hozzá egy megerőszakolt gyerek családja és egy zaklatott nő is, Oswald Gracias nem foglalkozott velük...","id":"20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e846db46-526b-4c83-8270-5fff841f37f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ba9e5f-878a-40a6-bd41-8e5c4f531e63","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cserbenhagyta_a_megeroszakolt_gyereket_a_biboros_akibol_meg_papa_is_lehet","timestamp":"2019. február. 21. 11:32","title":"Cserbenhagyott egy megerőszakolt gyereket a bíboros, akiből még pápa is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egy nő arról vallott, hogy 13 éves korától többször megerőszakolták, de beszélt egy lengyel áldozat is, aki a pápával is találkozott. ","shortLead":"A beszámolók szerint egy nő arról vallott, hogy 13 éves korától többször megerőszakolták, de beszélt egy lengyel...","id":"20190221_Megrazo_tanuvallomasokat_hangzottak_el_a_papi_pedofiliarol_tartott_vatikani_tanacskozason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a72566b-d863-4e56-bee1-943a4d5c25ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Megrazo_tanuvallomasokat_hangzottak_el_a_papi_pedofiliarol_tartott_vatikani_tanacskozason","timestamp":"2019. február. 21. 18:20","title":"Megrázó tanúvallomások hangzottak el a papi pedofíliáról tartott vatikáni tanácskozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","shortLead":"Igaz, hogy a színe kicsit olyan, mint egy műanyag játék dömpernek, de ennek nem érdes az útjába állni. ","id":"20190221_Lumma_CLR_8S","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462756d7-4954-4a23-bf19-58f3fbee4378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f589958-ca2b-4c98-bc9e-a5a851059eda","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Lumma_CLR_8S","timestamp":"2019. február. 21. 19:13","title":"És akkor a visszapillantóban feltűnik ez a cseppet félelmetes Audi Q8-as ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új Soros-Juncker kampánnyal.","shortLead":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új...","id":"20190221_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f52c4-d43d-4a60-a7f6-af0c8ae63835","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2019. február. 21. 10:24","title":"A kormány lepöckölte a Bizottság és a Néppárt kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leállás okairól semmit nem tudni, így azt sem, mennyi ideig tartott.","shortLead":"A leállás okairól semmit nem tudni, így azt sem, mennyi ideig tartott.","id":"20190221_Varatlanul_leallt_Paks_2_mintaeromuve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f72ef42-b8a5-44e9-a4ca-dd1b2aaada7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Varatlanul_leallt_Paks_2_mintaeromuve","timestamp":"2019. február. 21. 15:51","title":"Váratlanul leállt Paks II. mintaerőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rehab nem olyan kellemes élmény, ahogy Curtis beszámolt róla.","shortLead":"A rehab nem olyan kellemes élmény, ahogy Curtis beszámolt róla.","id":"20190221_Kamuelvonon_jarhatott_Curtis_es_a_szcientologusok_koze_kerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2754505-5da2-4015-b7c2-b3e8e53a5dcf","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Kamuelvonon_jarhatott_Curtis_es_a_szcientologusok_koze_kerult","timestamp":"2019. február. 21. 12:09","title":"Kamuelvonón járhatott Curtis, és a szcientológusok közé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","shortLead":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","id":"20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63ee5c8-9e27-4a9d-83e8-956fe158cbd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","timestamp":"2019. február. 21. 12:41","title":"Jön a falusi csok, egy házra is futja belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]