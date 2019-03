Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem segítettek. ","shortLead":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem...","id":"20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d8dae-27d9-485c-a232-6df0bbd38043","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","timestamp":"2019. március. 01. 21:28","title":"Magára hagyott beteg nő maradványait találhatták meg Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A módszer megbízhatóbb, mint a hagyományos állatmegfigyelő technikák, és a koalákat is kevésbé zavarja. ","shortLead":"A módszer megbízhatóbb, mint a hagyományos állatmegfigyelő technikák, és a koalákat is kevésbé zavarja. ","id":"20190301_Dronokkal_figyelik_a_koalakat_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee36c545-f477-4fc7-9fbf-fb2b558b7a75","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Dronokkal_figyelik_a_koalakat_Ausztraliaban","timestamp":"2019. március. 01. 21:15","title":"Drónokkal figyelik a koalákat Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét utcára szombaton Franciaországban a kormányellenes sárgamellényes tüntetők, akiknek fő célja, hogy életben tartsák az utcai felvonulásokat az Emmanuel Macron államfő által meghirdetett nemzeti vita két hét múlva esedékes végéig.","shortLead":"Ismét utcára szombaton Franciaországban a kormányellenes sárgamellényes tüntetők, akiknek fő célja, hogy életben...","id":"20190302_Tizenhatodik_szombaton_tuntettek_a_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b616f192-2d46-4a43-a217-6744c540b7d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Tizenhatodik_szombaton_tuntettek_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. március. 02. 21:30","title":"A tizenhatodik szombat: ismét tüntettek a sárgamellényesek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar főváros készülhet a turisták áradatára, első lett a European Best Destinations szavazásán.","shortLead":"A magyar főváros készülhet a turisták áradatára, első lett a European Best Destinations szavazásán.","id":"20190301_Europa_legjobb_uticelja_2019ben_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6662aa0a-9268-4f6d-bcff-f3c5229b191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc68570-92e8-4bbe-8f2f-1ec83a465a26","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Europa_legjobb_uticelja_2019ben_Budapest","timestamp":"2019. március. 01. 13:45","title":"Európa legjobb úticélja 2019-ben? Budapest!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilistól bírságot kaphatnak azok a kórházak, ahol nem a lehető legkorábbi időpontot adják meg a betegnek egy vizsgálatra.","shortLead":"Áprilistól bírságot kaphatnak azok a kórházak, ahol nem a lehető legkorábbi időpontot adják meg a betegnek...","id":"20190302_Birsaggal_roviditik_a_varolistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b33e07d-b99c-482f-9fda-a01151204d01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Birsaggal_roviditik_a_varolistakat","timestamp":"2019. március. 02. 09:04","title":"Bírsággal rövidítik a várólistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f039a9-521a-491b-886e-f8ac4c18ad51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bulgáriában a 72 éves Sylvester Stallonéval forgatott Rambo 5: Utolsó vér szeptemberben kerül az amerikai mozikba. ","shortLead":"A Bulgáriában a 72 éves Sylvester Stallonéval forgatott Rambo 5: Utolsó vér szeptemberben kerül az amerikai mozikba. ","id":"20190301_Mar_csak_nehany_honap_es_mozikba_kerul_a_Rambo_otodik_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f039a9-521a-491b-886e-f8ac4c18ad51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de81f079-8af6-437b-860d-d268e0037571","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Mar_csak_nehany_honap_es_mozikba_kerul_a_Rambo_otodik_resze","timestamp":"2019. március. 01. 10:11","title":"Már csak néhány hónap, és mozikba kerül a Rambo ötödik része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter szerint nincs kockázat abban, hogy a két légitársaság beszállna az Alitalia felélesztésébe. ","shortLead":"Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter szerint nincs kockázat abban, hogy a két légitársaság...","id":"20190301_Az_EasyJet_es_a_Delta_dobna_ossze_a_penzt_az_olasz_allami_legitarsasag_megmentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1191728b-6e52-489e-a5ad-3776edcc7bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Az_EasyJet_es_a_Delta_dobna_ossze_a_penzt_az_olasz_allami_legitarsasag_megmentesere","timestamp":"2019. március. 01. 11:29","title":"Az EasyJet és a Delta dobná össze a pénzt az olasz állami légitársaság megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tanár és ápoló is lehet belőlük itthon, ha elolvassák a jegybankelnök négy pontját. ","shortLead":"Tanár és ápoló is lehet belőlük itthon, ha elolvassák a jegybankelnök négy pontját. ","id":"20190301_100_ezer_kulfoldon_dolgozo_magyart_hozna_haza_Matolcsy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006156f1-e83a-4706-9b38-0fef9cee2011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_100_ezer_kulfoldon_dolgozo_magyart_hozna_haza_Matolcsy","timestamp":"2019. március. 01. 10:06","title":"100 ezer külföldön dolgozó magyart hozna haza Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]