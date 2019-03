Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e546850-17ad-45be-8b0e-5c78e5945e77","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen állattal ütközött egy komp Japán partjainál, sok utas megsérült.","shortLead":"Ismeretlen állattal ütközött egy komp Japán partjainál, sok utas megsérült.","id":"20190310_Japannal_tunt_fol_a_Kraken_De_lehet_hogy_csak_balna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e546850-17ad-45be-8b0e-5c78e5945e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9615c691-618d-4ae8-ad03-f4c6922ebb06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Japannal_tunt_fol_a_Kraken_De_lehet_hogy_csak_balna","timestamp":"2019. március. 10. 08:25","title":"Japánnál tűnt föl a Kraken? De lehet, hogy csak bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az fura, hogy mint bajor cég, a BMW eddig soha nem próbált befektetni a müncheni Bayernbe.","shortLead":"Az fura, hogy mint bajor cég, a BMW eddig soha nem próbált befektetni a müncheni Bayernbe.","id":"20190311_bayern_munchen_audi_bmw_szponzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907d147d-87c4-468b-a767-1aad83693d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41adebbc-5b5f-40aa-afdd-09211e2bc8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_bayern_munchen_audi_bmw_szponzor","timestamp":"2019. március. 11. 10:55","title":"Lecseréli az Audit a Bayern Müchen, jön a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","id":"20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c4672c-2843-4c26-ab44-46bd7a7ee067","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. március. 11. 05:03","title":"Szélvihar miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","shortLead":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","id":"20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419aed6d-127c-4323-91f8-bddc9452b88c","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","timestamp":"2019. március. 10. 08:40","title":"Légörvény okozott balesetet az Isztambul-New York-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és néhol napközben is 10 fok alatt maradnak a maximumok.","shortLead":"Viharos széllel kezdődik a hét, emellett záporokra, néhol hózáporra is készülni kell. Hajnalban mínuszok is lesznek, és...","id":"20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23401a35-56df-4e16-9be4-5520a8e7b409","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Eddig_tartott_a_tavasz_most_visszacsuszunk_kicsit_a_telbe","timestamp":"2019. március. 10. 16:02","title":"Eddig tartott a tavasz, most visszacsúszunk kicsit a télbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint csak mindenki által ismert építkezés előkészítése folyik, a helyiek ezt cáfolják. A háttérben viszont a polgármester fiának alakja sejlik föl.","shortLead":"A polgármester szerint csak mindenki által ismert építkezés előkészítése folyik, a helyiek ezt cáfolják. A háttérben...","id":"20190310_Osfas_erdot_irtottak_ki_Balatonfuzfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de74ab-56d8-4746-852b-969e681a3ccd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Osfas_erdot_irtottak_ki_Balatonfuzfon","timestamp":"2019. március. 10. 10:10","title":"Ősfás erdőt irtottak ki Balatonfűzfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri hőhullámok – figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri...","id":"20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869b274-38a8-48d5-b925-a9fe7a38e23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","timestamp":"2019. március. 10. 08:03","title":"Sokkolja az állatokat az, ami a tengerekben történik – és ez az embereket is fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ecda75-8901-478f-ac37-3940042d6e6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olyan nehéz a megfejtés persze, mindenesetre komoly változás lesz, hogy nem hátul hajt és, hogy csak ötajtósban lesz. ","shortLead":"Nem olyan nehéz a megfejtés persze, mindenesetre komoly változás lesz, hogy nem hátul hajt és, hogy csak ötajtósban...","id":"20190311_bmw_1_es_sorozat_frankfurti_autoszalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ecda75-8901-478f-ac37-3940042d6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c11e6-9d03-41fc-9022-cb04f35dfa4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_bmw_1_es_sorozat_frankfurti_autoszalon","timestamp":"2019. március. 11. 20:06","title":"Elárulták, miért lesz vége a hátsókerék-hajtású 1-es BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]