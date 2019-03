Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71385a6a-b520-4de8-bdf3-9fd5a9939491","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Az európai liberálisok reménységének sikerült addig védenie a zsidókat, amíg leantiszemitázta jelentős részüket.","shortLead":"Az európai liberálisok reménységének sikerült addig védenie a zsidókat, amíg leantiszemitázta jelentős részüket.","id":"20190228_revesz_legyen_on_is_antiszemita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71385a6a-b520-4de8-bdf3-9fd5a9939491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544bb42-75e2-4e05-88ec-2a4314f547e6","keywords":null,"link":"/velemeny/20190228_revesz_legyen_on_is_antiszemita","timestamp":"2019. február. 28. 12:07","title":"Révész: Legyen Ön is antiszemita!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány területen mérsékelt előrelépést lát az Európai Bizottság, de a legtöbb területen minimális az előrelépés, vagy egyáltalán nincs – olvasható az Európai Bizottság ma kiadott országjelentésében.","shortLead":"Néhány területen mérsékelt előrelépést lát az Európai Bizottság, de a legtöbb területen minimális az előrelépés, vagy...","id":"20190227_Megkapta_a_magyar_kormany_a_brusszeli_bizonyitvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3035b3e-445f-42cd-8191-1ddb9616d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Megkapta_a_magyar_kormany_a_brusszeli_bizonyitvanyt","timestamp":"2019. február. 27. 16:11","title":"Megkapta a magyar kormány a brüsszeli bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641cfa1-c077-43b8-9778-42b490d66c06","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elmérgesedni látszik helyzet a Spar áruházláncnál, miután kirobbant az arról szóló vita, hogy több szakképzett dolgozójuk esetében nem a jogszabályban előírt garantált bérminimumot alkalmazták alapbérként – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Elmérgesedni látszik helyzet a Spar áruházláncnál, miután kirobbant az arról szóló vita, hogy több szakképzett...","id":"20190228_kereskedelmi_dolgozok_fuggetlen_szakszervezete_spar_garantalt_berminimum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4641cfa1-c077-43b8-9778-42b490d66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f8d209-0390-4f93-a432-2c3d51280192","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_kereskedelmi_dolgozok_fuggetlen_szakszervezete_spar_garantalt_berminimum","timestamp":"2019. február. 28. 06:45","title":"Egy szakszervezet szerint a Spar kivonulhat Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. 