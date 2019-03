Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11 fejlesztői. ","shortLead":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11...","id":"20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5ae5ea-7fa5-4bc9-95c6-6ff70da523ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","timestamp":"2019. március. 10. 16:03","title":"Őrült egy játék lesz az új Mortal Kombat – új infók és videók is jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6dab7b-8bca-4d1c-8f71-7a312dd1fe27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pórázon vezetett kutyák sétáltatása növelheti a csonttörés kockázatát az idős embereknél – figyelmeztetnek a Pennsylvaniai Egyetem kutatói. Sajnos a csípőcsonttörés a leggyakoribb.","shortLead":"A pórázon vezetett kutyák sétáltatása növelheti a csonttörés kockázatát az idős embereknél – figyelmeztetnek...","id":"20190309_kutyasetaltatas_csonttores_kockazata_idos_embereknel_csipocsonttores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad6dab7b-8bca-4d1c-8f71-7a312dd1fe27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd421b07-bf87-40cd-9b37-7328a5b6b9fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_kutyasetaltatas_csonttores_kockazata_idos_embereknel_csipocsonttores","timestamp":"2019. március. 09. 18:03","title":"Meglepő adattal álltak elő kutatók a kutyasétáltatás veszélyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","shortLead":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában - közölte szombaton Milenio című helyi lap biztonsági forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Legalább tizenöt embert lőttek le támadók a Mexikó központi részén fekvő Salamanca városának egyik sztriptízbárjában...","id":"20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab4226a-4f50-4095-83ea-7b1fc9f566ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0914db5-0885-4274-a529-429f57cb4f60","keywords":null,"link":"/vilag/20190309_15_embert_lelottek_egy_mexikoi_sztriptizbarban","timestamp":"2019. március. 09. 19:42","title":"15 embert lelőttek egy mexikói sztriptízbárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","shortLead":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","id":"20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e69b30-91a7-40f2-855c-4e9b76087e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. március. 09. 12:43","title":"Varsóba utazik Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok, nyílások. Úgy tűnik, a felhasználók leszavazták az új trendet.","shortLead":"Érdekes elképzelés tűnt fel az idei év elején az okostelefonok világában: olyan készülékek, amelyeken nincsenek gombok...","id":"20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc25028-0eb2-4eaf-ae24-a5faf05ac68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be6c1db-f6e5-4a3c-8890-fdc23fbdfaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_meizu_zero_kudarc_az_indiegogon","timestamp":"2019. március. 10. 09:03","title":"Végleg befellegzett a \"jövő mobiljának\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","shortLead":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","id":"20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db0b0c8-2c30-4f50-b403-ccc5c9c30816","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","timestamp":"2019. március. 09. 10:48","title":"Whoopi Goldberg nagyon közel járt a halálhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0ffc6e-a3d4-418c-aa09-59d1c72e3a1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digi mobilszolgáltatására régóta kíváncsi a piac, a vállalat hosszú évek után a napokban végre felkapcsolta a hálózatot. Ugyan már most is vezeték nélküli szolgáltatást kínálnak, de egyelőre helyhez kötve.","shortLead":"A Digi mobilszolgáltatására régóta kíváncsi a piac, a vállalat hosszú évek után a napokban végre felkapcsolta...","id":"20190309_digi_mobilszolgaltato_digi_kompakt_mobil_dijcsomag_fwa_internet_telefon_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0ffc6e-a3d4-418c-aa09-59d1c72e3a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cda79f-54f8-4514-a19a-6c3636ee7224","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_digi_mobilszolgaltato_digi_kompakt_mobil_dijcsomag_fwa_internet_telefon_teve","timestamp":"2019. március. 09. 10:03","title":"Bekapcsolta saját mobilhálózatát a DIGI, indulhat az új szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]