Újabb részletek derültek ki a nagycsaládok autóvásárlásáról, Novák Katalin államtitkár a konkrét igénylési folyamatról is beszélt.

Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára egy mai sajtótájékoztatón megerősítette, hogy július elsejétől legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást kaphatnak a legalább három gyereket nevelő családok egy új, legalább hétszemélyes személyautó vásárlásához.

Az államtitkár a következőket emelte ki az igénylés kapcsán:

• a támogatás 2022. december 31-ig igényelhető

• a támogatás összege az autó bruttó vételárának legfeljebb a felét teheti ki, a maximum 2,5 millió forint

• a támogatást csak egyszer lehet igénybe venni, és nem kell előre kifizetni a 2,5 millió forintot, hanem ezt közvetlenül a Magyar Államkincstáron keresztül utalják majd a kereskedőnek

• egy- és kétszülős családok is igényelhetik a családi pótlékra jogosító gyerekek után

• harmadik gyerek esetén a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak számít

• a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyerekek életkortól függetlenül számítanak

• az autót nemcsak klasszikus adásvételi szerződéssel, hanem zárt végű lízingszerződéssel is meg lehet vásárolni

• az igénylőnek - vagy házastársának, illetve élettársának - B típusú vezetői engedéllyel kell rendelkeznie

• kizárólag személyautóra lehet igényelni a támogatást, lakóautóra például nem

• az autó árának viszont nincs felső határa

• három évre elidegenítési tilalmat jegyeznek be a járműre, azaz három évig nem lehet eladni

• a támogatás igényléséhez igazolást kell kérni a jogosultságról a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain vagy kormányablakokban, ezután hat hónap áll rendelkezésre, hogy megkössék az adásvételi szerződést.

Az autóprogram a Nagycsaládosok Országos Egyesületének javaslatára valósul meg. Az Egyesület elnöke, Kardosné Gyurkó Katalin szerint a hétszemélyes gépkocsi a nagycsaládosoknak nem luxuseszköz, vidéken nehéz boldogulni enélkül, és problémás három gyerekülést egy ötszemélyes autóba elhelyezni. Az elnök szerint az egyesület 12 500 tagcsaládjának 93 százaléka rendelkezik autóval, 70 százalékuknak pedig 10 évnél idősebb gépkocsija van, ezek helyett vásárolhatnak most a támogatással környezetkímélőbb és nagyobb gépjárművet – írta a Portfolio.

A támogatást késedelmi kamattal együtt vissza kell fizetni:

• ha a nyilatkozat nem felelt meg a valóságnak

• ha az igénylő nem jegyezteti be az elidegenítési tilalmat

• ha három éven belül a házastársi vagy élettársi kapcsolata megszűnik, és a gyerekek elhelyezése után már nem számít nagycsaládosnak a korábbi igénylő

• ha azt örökbefogadott gyerek után állapították meg, de a támogatás igénylésétől számított két éven belül felbontják az örökbefogadást.