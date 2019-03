Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf471b3-51f6-4ad3-a592-90d2a52a8ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8dd4665-a8d4-42ad-98fe-e5f7611b7daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Remek alapanyagot jelentett, ahogy a kormány próbálta takargatni az uniós szinten cikivé vált plakátokat.","shortLead":"Remek alapanyagot jelentett, ahogy a kormány próbálta takargatni az uniós szinten cikivé vált plakátokat.","id":"20190313_Memcunami_lett_Orbanek_plakatmeszelesebol_Olcsobb_egy_zacsko_Weber_fejere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8dd4665-a8d4-42ad-98fe-e5f7611b7daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3291fd68-1541-4b10-8255-eae4d64ff44f","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Memcunami_lett_Orbanek_plakatmeszelesebol_Olcsobb_egy_zacsko_Weber_fejere","timestamp":"2019. március. 13. 11:53","title":"Mémcunamit generált Orbánék plakátdugdosása: \"Olcsóbb zacskót húzni Weber fejére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai légikatasztrófát. Donald Trump is kommentálta a légikatasztrófát, és ebből az jött ki, amit megszoktunk tőle.","shortLead":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai...","id":"20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f41d22d-0bc6-46ff-bfdd-810580847207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","timestamp":"2019. március. 12. 15:06","title":"A vasárnapi katasztrófa miatt az angolok, a németek és a franciák is kitiltják a gyanús Boeingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","shortLead":"A januári szavazáshoz képest sokkal szorosabb eredmény várható, ám a képviselőket inkább a káosz elkerülése motiválja.","id":"20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8acc434-e4b3-4dbb-9450-fe295be8d1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8947781-c756-4675-bb8c-b575cbb8db40","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Megint_leszavazhatja_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_Vagy_megsem","timestamp":"2019. március. 12. 16:30","title":"Megint leszavazhatja a brit parlament a Brexit-megállapodást. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oroszország már nem tekinthető stratégiai partnernek, az Európai Uniónak készen kell állnia újabb szankciók bevezetésére, amennyiben Moszkva továbbra is megsérti a nemzetközi jogot – figyelmeztetett kedden elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament (EP).","shortLead":"Oroszország már nem tekinthető stratégiai partnernek, az Európai Uniónak készen kell állnia újabb szankciók...","id":"20190312_Europai_Parlament_Oroszorszag_nem_tekintheto_tobbe_strategiai_partnernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9096c-276f-41ee-9c01-1b8a7dd51b3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Europai_Parlament_Oroszorszag_nem_tekintheto_tobbe_strategiai_partnernek","timestamp":"2019. március. 12. 15:51","title":"Európai Parlament: Oroszország nem tekinthető többé stratégiai partnernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált emlékérmét bocsátott ki a Royal Mint brit királyi pénzverde.","shortLead":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált...","id":"20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302f89c7-8c5f-48be-bc2e-03efee3370fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","timestamp":"2019. március. 12. 21:03","title":"Nagyon szép pénzérmét adnak ki Stephen Hawking tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","shortLead":"Pórul járt a ravaszdi, ami egy baromfitelepen ólálkodott.","id":"20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88c311be-b22f-4d00-b123-4616de8e8c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c6529-14dd-45f5-bedf-ad0dcd05d7bd","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Mint_egy_filmben_osszefogtak_a_tyukok_hogy_megoljenek_egy_rokat","timestamp":"2019. március. 13. 09:28","title":"Mint egy filmben: összefogtak a tyúkok, hogy megöljenek egy rókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen horderejű probléma.","shortLead":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen...","id":"20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449d2454-3e91-408a-b4fe-44abeca9513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","timestamp":"2019. március. 14. 11:03","title":"A mostani a Facebook eddigi legkomolyabb üzemzavara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]