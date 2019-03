Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2971076a-21d9-425e-875f-880e79e5f63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lelkész felidézte, hogy a nyolcvanas években Orbán még megvetette a vallást, megtérése után viszont nyílt támogatást várt Iványitól. ","shortLead":"A lelkész felidézte, hogy a nyolcvanas években Orbán még megvetette a vallást, megtérése után viszont nyílt támogatást...","id":"20190317_A_New_York_Timesnak_meselt_Ivanyi_Gabor_Orbanhoz_fuzodo_viszonyarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2971076a-21d9-425e-875f-880e79e5f63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3a258b-4bd4-461d-b01b-aba03076544f","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_A_New_York_Timesnak_meselt_Ivanyi_Gabor_Orbanhoz_fuzodo_viszonyarol","timestamp":"2019. március. 17. 10:14","title":"A New York Timesnak mesélt Iványi Gábor Orbánhoz fűződő viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed617907-6637-42f0-8b65-847b0072859b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte már minden eszközünk, sőt ruhánk és cipőnk is lehet \"okos\". Hogy ez a néha talán túlzásba is vitt okoskodás milyen veszélyekkel jár, azt jól illusztrálja a Nike okoscipőjének esete.","shortLead":"Szinte már minden eszközünk, sőt ruhánk és cipőnk is lehet \"okos\". Hogy ez a néha talán túlzásba is vitt okoskodás...","id":"20190318_nike_adapt_bb_onbefuzos_cipo_okoscipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed617907-6637-42f0-8b65-847b0072859b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b10e1bf-1214-45f4-bfbc-6a750b3b5be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_nike_adapt_bb_onbefuzos_cipo_okoscipo","timestamp":"2019. március. 18. 12:03","title":"Napi abszurd: több tucat embernek nem sikerült bekötnie a cipőjét, mert nem működött a szoftver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","id":"20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d7bdb3-6793-446f-931c-c11b8291f994","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","timestamp":"2019. március. 18. 05:18","title":"Meghalt Dick Dale gitáros, a Ponyvaregényből ismert dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","shortLead":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","id":"20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f07b0-12e1-4c6d-86eb-6efcfabf3c08","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","timestamp":"2019. március. 18. 17:30","title":"Oroszországban mostantól büntetik az álhírterjesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","shortLead":"7+1 pontos követelése van a pártnak, amit be is terjesztenek a parlamentnek. ","id":"20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440057cc-46d3-41b0-842e-b369459fdcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Sajat_csaladvedelmi_akciotervvel_allt_elo_a_DK","timestamp":"2019. március. 17. 12:05","title":"Saját családvédelmi akciótervvel állt elő a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban évtizedeken át, és csak a szegreciót megtiltó 1964-es törvény tette okafogyottá.","shortLead":"Az afroamerikaiaknak kínált biztonságos utazást a feketéket nem kiszolgáló létesítményekkel teli szövetségi államokban...","id":"201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3402f21-75af-4e19-b0c6-e6bb7062c2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041748c9-b794-4bb6-ba2a-6f96d73d03a7","keywords":null,"link":"/elet/201911__zold_konyv__fekete_bedekker__feher_felsobbrenduseg__utra_valo","timestamp":"2019. március. 17. 13:00","title":"Egy niggerező világ bédekkere volt a friss Oscar-díjas film Zöld könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan végleg felfüggeszti a Google a sokáig a Facebook riválisaként emlegetett, mostanra viszont (szinte) teljesen kiüresedett Google+ szolgáltatását. A bejegyzések egy része viszont továbbra is az interneten marad.","shortLead":"Hamarosan végleg felfüggeszti a Google a sokáig a Facebook riválisaként emlegetett, mostanra viszont (szinte) teljesen...","id":"20190318_google_plus_torles_internet_archive_archive_team_internet_archivalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea38ef-b8f2-480d-b202-c53948e0f2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_google_plus_torles_internet_archive_archive_team_internet_archivalasa","timestamp":"2019. március. 18. 10:33","title":"Heteken belül törli a Google a Google+ szolgáltatását, mégsem tűnik el (teljesen) az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","shortLead":"Az egyik sérült meghalt a kórházban. ","id":"20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29a9153-25c3-4cdf-b681-d4c652ea44d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_50re_emelkedett_az_ujzelandi_meszarlas_aldozatainak_szama","timestamp":"2019. március. 17. 09:31","title":"50-re emelkedett az új-zélandi mészárlás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]