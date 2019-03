Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5978dcfa-b31f-4251-b2d6-983664a6a997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lebegő nyergével egészen különleges látvány.","shortLead":"A lebegő nyergével egészen különleges látvány.","id":"20190318_essence_e_raw_elektromos_motorkerekpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5978dcfa-b31f-4251-b2d6-983664a6a997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6732a40-5971-462f-a448-92b3d7f72e4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_essence_e_raw_elektromos_motorkerekpar","timestamp":"2019. március. 18. 12:22","title":"Dizájnban verhetetlennek tűnik ez az elektromos motorkerékpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég megjelent Chrome 73-as böngésző több újdonságot is kapott, ezek közül az egyik, kereséssel kapcsolatos kifejezetten meglepőnek nevezhető.","shortLead":"A nemrég megjelent Chrome 73-as böngésző több újdonságot is kapott, ezek közül az egyik, kereséssel kapcsolatos...","id":"20190318_google_chrome_73_duckduckgo_bongeszo_keresomotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29313f96-125d-4257-a93d-d1bf7e8e7d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_google_chrome_73_duckduckgo_bongeszo_keresomotor","timestamp":"2019. március. 18. 14:03","title":"Olyat pakolt a Google a Chrome böngészőbe, amire nem gondoltunk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota súlyos.\r

\r

","shortLead":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota...","id":"20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a818fd-1e41-4eb6-b148-00c1f371f8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","timestamp":"2019. március. 17. 16:49","title":"\"8-10 méterre repültek\" - Elalvó sofőr okozhatott balesetet, két rendőr sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti díjazást.\r

\r

","shortLead":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti...","id":"20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0fc5a-7114-4985-9395-309c17d0b7fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","timestamp":"2019. március. 18. 09:36","title":"Elege van Kukorelly Endrének az állami díj-mutyikból – felajánlott egymilliót egy független elismerésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12fff9-9dd3-451b-8794-5c5e18efed3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szülinapra és karácsonyra a legtöbben szívesen elgondolkodnak az egyedi meglepetéseken is – derül ki egy friss kutatásból.\r

\r

","shortLead":"Szülinapra és karácsonyra a legtöbben szívesen elgondolkodnak az egyedi meglepetéseken is – derül ki egy friss...","id":"20190318_Nonapra_pedagogusnapra_inkabb_csak_illembol_ajandekozunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c12fff9-9dd3-451b-8794-5c5e18efed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceebde2-7438-4a98-8bff-1a5f970a1594","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Nonapra_pedagogusnapra_inkabb_csak_illembol_ajandekozunk","timestamp":"2019. március. 18. 10:51","title":"Nőnapra, pedagógusnapra inkább csak illemből ajándékozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tárgyal az egyesülésről a Deutsche Bank és a Commerzbank, de a vezetők hangsúlyozzák, ebből még nem következik semmi.\r

\r

","shortLead":"Tárgyal az egyesülésről a Deutsche Bank és a Commerzbank, de a vezetők hangsúlyozzák, ebből még nem következik...","id":"20190317_2000_milliard_euros_szuperbank_johet_letre_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62e045-61d2-413d-81ec-61c668db5d3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_2000_milliard_euros_szuperbank_johet_letre_Nemetorszagban","timestamp":"2019. március. 17. 18:24","title":"2000 milliárd eurós szuperbank jöhet létre Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem szerepeltek a felterjesztettek listáján.\r

\r

","shortLead":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem...","id":"20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc4ed04-e763-4a91-9b4a-8f91cd9694b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","timestamp":"2019. március. 17. 16:37","title":"Újabb botrány a március 15-i díjak körül: a Táncsics-díjnál is átnyúltak a fejek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8b5498-40da-47b9-987e-72da2fb611e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kupésre faragott SUV pontosan olyan erős, mint a jelentősen alacsonyabb építésű M5-ös sportszedán.","shortLead":"Ez a kupésre faragott SUV pontosan olyan erős, mint a jelentősen alacsonyabb építésű M5-ös sportszedán.","id":"20190318_600_loeros_bmw_x4_divatterepjaro_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8b5498-40da-47b9-987e-72da2fb611e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7dbfd0-cf67-456c-a653-5e6fab6c2e5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_600_loeros_bmw_x4_divatterepjaro_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2019. március. 18. 13:21","title":"600 lóerős BMW X4 divatterepjáró tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]