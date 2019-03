Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad5f976c-9d2f-49d1-8a66-6d9cb9431f1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"13 év után fejezik be a félbemaradt beruházást.","shortLead":"13 év után fejezik be a félbemaradt beruházást.","id":"20190319_gyongyos_elkerulo_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5f976c-9d2f-49d1-8a66-6d9cb9431f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c310b50e-53a9-45b9-bc2f-54f9bd76bd9c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190319_gyongyos_elkerulo_ut","timestamp":"2019. március. 19. 10:31","title":"Megépül az eddig a semmibe vezető gyöngyösi elkerülő út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legelitebb bv-intézet fogvatartottjai szinte szabadon dolgozhatnak egy családi cégnél, amiből egy börtönparancsnok felesége profitál – írja a 24.hu.

","shortLead":"A legelitebb bv-intézet fogvatartottjai szinte szabadon dolgozhatnak egy családi cégnél, amiből egy börtönparancsnok...","id":"20190319_Szabadon_jarkalnak_a_VIPborton_fogvatartottjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c67815e-6df8-4ed6-ad08-63bf80a22a6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Szabadon_jarkalnak_a_VIPborton_fogvatartottjai","timestamp":"2019. március. 19. 07:41","title":"Szabadon járkálhatnak a kecskeméti VIP-börtön rabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea2758e4-4fdb-48f6-8d01-c9c155000234","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Takeda Cunekazu otthagyja a Japán Olimpiai Bizottság elnöki posztját és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.","shortLead":"Takeda Cunekazu otthagyja a Japán Olimpiai Bizottság elnöki posztját és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.","id":"20190319_korrupcioval_gyanusitjak_lemond_a_japan_olimpiai_bizottsag_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea2758e4-4fdb-48f6-8d01-c9c155000234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0fcc4f-6095-4d88-8282-b8d8e2b8d180","keywords":null,"link":"/sport/20190319_korrupcioval_gyanusitjak_lemond_a_japan_olimpiai_bizottsag_vezetoje","timestamp":"2019. március. 19. 09:04","title":"Korrupcióval gyanúsítják, lemond a japán olimpiai bizottság vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff640bf7-e5c2-46a9-9570-359446bb6dca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Főleg az európai embereknél gyakori, hogy a haj és a szemöldök színe eltérő, sok barna hajú embernek például fekete szemöldöke van. Kínai kutatók most rájöttek, mi okozhatja ezt. ","shortLead":"Főleg az európai embereknél gyakori, hogy a haj és a szemöldök színe eltérő, sok barna hajú embernek például fekete...","id":"20190319_hajszin_szemoldok_emberi_haj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff640bf7-e5c2-46a9-9570-359446bb6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac770b1e-87ee-4274-a954-5a190995b206","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_hajszin_szemoldok_emberi_haj","timestamp":"2019. március. 19. 18:03","title":"Megfejtették, mitől lehet valakinek más színű a szemöldöke, mint a haja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746e5c7-f600-48f8-af61-de7af8e320f7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még mindig tart a kártérítési eljárás két, a honvédséghez tartozó repülőgépen keletkezett sérülés miatt – tudta meg a hvg.hu. Mindez azért érdekes, mert információink szerint a közpénzből vásárolt repülők mulasztás miatt sérültek meg, de a Honvédelmi Minisztérium mindent elkövetett, hogy ne derüljenek ki a részletek arról, mi történt pontosan. És ne feledjük, Orbán Viktor az utóbbi időben előszeretettel használja a hivatalosan a légierő kötelékébe tartozó gépeket.","shortLead":"Még mindig tart a kártérítési eljárás két, a honvédséghez tartozó repülőgépen keletkezett sérülés miatt – tudta meg...","id":"20190320_Karteritesi_hercehurca_megy_ket_olyan_katonai_gep_miatt_amilyennel_Orban_repked","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f746e5c7-f600-48f8-af61-de7af8e320f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9738e34a-fb56-40c5-8d63-1257e4546c25","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Karteritesi_hercehurca_megy_ket_olyan_katonai_gep_miatt_amilyennel_Orban_repked","timestamp":"2019. március. 20. 07:00","title":"Kártérítési hercehurca megy két katonai gép miatt, amilyennel Orbán repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2735bd07-6ad2-4b64-a80b-5e51b744d0b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia futballsztár most a brit politikusoknak mondogat oda, és óvóhelyet ajánl azoknak, akiknek már elegük van a kilépés körüli káoszból.","shortLead":"A francia futballsztár most a brit politikusoknak mondogat oda, és óvóhelyet ajánl azoknak, akiknek már elegük van...","id":"20190319_eric_cantona_brexit_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2735bd07-6ad2-4b64-a80b-5e51b744d0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49081d11-2eb5-47b6-86e6-3c218592cfba","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_eric_cantona_brexit_reklam","timestamp":"2019. március. 19. 14:21","title":"Zseniális reklámban alázza a Brexitet Cantona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett magyar fa az év fája.\r

\r

","shortLead":"Több mint 45 ezer szavazattal \"futott be\" a pécsi havihegyi fa az első helyre, ezzel már kilencedik alkalommal lett...","id":"20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108aeb81-0854-4daf-8fa8-e5781a112366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c734a665-4a24-466c-8dfe-d1c3474a09bc","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Siker_pecsi_mandulafa_lett_az_Ev_Faja","timestamp":"2019. március. 20. 08:22","title":"Siker: pécsi mandulafa lett az év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"Varga Áron","category":"velemeny","description":"Nem akármivel gurigázik egy liberális magyar NGO!","shortLead":"Nem akármivel gurigázik egy liberális magyar NGO!","id":"20190318_A_Mesterterv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c698005-0d63-4976-94d5-428efa37f394","keywords":null,"link":"/velemeny/20190318_A_Mesterterv","timestamp":"2019. március. 18. 18:06","title":"A Mesterterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]