Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy teljesítménye alapján körülbelül hova helyezhető el a cég új ultragyors töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy teljesítménye alapján körülbelül hova helyezhető el a cég új ultragyors töltője.","id":"20190322_mennyire_gyors_a_mol_elso_villamtoltoje_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5abc35-ef17-43e9-8cb5-c87624716173","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_mennyire_gyors_a_mol_elso_villamtoltoje_elektromos_auto","timestamp":"2019. március. 22. 11:21","title":"Mennyire gyors a Mol első szuper villámtöltője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy robbantanak.","shortLead":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy...","id":"20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408fe98d-1d90-488b-b98d-1b868f23c5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","timestamp":"2019. március. 21. 10:33","title":"Merész manőver: robbantásra készülnek a japánok a száguldó aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691e36df-d5b2-411c-bc58-e4afed8765a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi technikai bravúrnak számítanak az összehajtható telefonok. Fel is adják a leckét a telefontokok gyártóinak.","shortLead":"Igazi technikai bravúrnak számítanak az összehajtható telefonok. Fel is adják a leckét a telefontokok gyártóinak.","id":"20190321_tokok_osszehajthato_telefonokhoz_esztetikai_problemak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=691e36df-d5b2-411c-bc58-e4afed8765a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6ca61f-5d16-49f4-b596-eb95386e0717","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_tokok_osszehajthato_telefonokhoz_esztetikai_problemak","timestamp":"2019. március. 21. 17:03","title":"Lenne itt egy kis gond az összehajtható telefonokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos újítással fejlesztette a messengeres beszélgetésfolyam kezelését a Facebook, az egyéni és a csoportos beszélgetésekben is.","shortLead":"Hasznos újítással fejlesztette a messengeres beszélgetésfolyam kezelését a Facebook, az egyéni és a csoportos...","id":"20190322_facebook_messenger_csoportos_beszelgetes_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc609dfc-1fe0-4884-81a6-6fbdd2eeaf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccf625f-be14-406d-808f-8e86a6f88d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_facebook_messenger_csoportos_beszelgetes_valasz","timestamp":"2019. március. 22. 08:03","title":"Látta már a Facebook Messenger új funkcióját? Hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz hozzányúlni az önkéntes pénztárak rendszeréhez. De hogyan? Erre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz...","id":"20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5084a9e9-553f-48f3-ad34-129b27c64d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","timestamp":"2019. március. 21. 14:02","title":"Jó ötlet, ha az MNB ötletel a nyugdíjrendszer átalakításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai január 6-án fedezték fel, hogy az OSIRIS-REx űrszondával megközelített aszteroida aktív.","shortLead":"A NASA tudósai január 6-án fedezték fel, hogy az OSIRIS-REx űrszondával megközelített aszteroida aktív.","id":"20190321_nasa_bennu_aszteroidao_osiris_rex_urszonda_aktiv_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966b94-db6f-4ed7-90ca-13cdcd44450a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_bennu_aszteroidao_osiris_rex_urszonda_aktiv_aszteroida","timestamp":"2019. március. 21. 18:03","title":"Olyan felfedezést tett a NASA a Bennu aszteroidánál, ami még a tapasztalt tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buckalakók a Star Wars szereplői, a Tatuin nevű bolygón élnek, rongyos ruhákban járnak és agresszívak, messze a civilizációtól.","shortLead":"A buckalakók a Star Wars szereplői, a Tatuin nevű bolygón élnek, rongyos ruhákban járnak és agresszívak, messze...","id":"20190321_Sebestyen_Balazsek_buckalakoknak_neveztek_a_lomizokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bbdb57-384b-4af1-932f-fce02beada16","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Sebestyen_Balazsek_buckalakoknak_neveztek_a_lomizokat","timestamp":"2019. március. 21. 13:05","title":"Sebestyén Balázsék buckalakóknak nevezték a lomizókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","shortLead":"A három hónapos állatot pénteken mutatták be.","id":"20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850edb30-ce29-43d7-a3ba-ded502ee1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dc94ca-b2a6-4abb-88f7-52b7d9689117","keywords":null,"link":"/elet/20190322_albino_pingvin_kelt_ki_a_gdanski_allatkertben","timestamp":"2019. március. 22. 18:02","title":"Albínó pingvin kelt ki a gdanski állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]