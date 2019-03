Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox fejlesztői most erre találtak megoldást.","shortLead":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox...","id":"20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f4ed45-dd26-4cd0-a712-31ea7636968c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2019. március. 23. 10:03","title":"Régen várt funkció került a Firefox böngészőbe, ami lecsap a szemtelen weboldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia elnök állítja: nagyon jó a személyes kapcsolatuk.","shortLead":"A francia elnök állítja: nagyon jó a személyes kapcsolatuk.","id":"20190322_emmanuel_macron_orban_viktor_fidesz_epp_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1c574d-73a3-47c1-a108-cea55f4dcb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48c184d-284b-46a3-91a5-5e49b723ec74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_emmanuel_macron_orban_viktor_fidesz_epp_felfuggesztes","timestamp":"2019. március. 22. 19:05","title":"Macron nem vitte túlzásba Orbán üdvözlését Brüsszelben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3","c_author":" Csunderlik Péter","category":"itthon","description":"Kémregényt akarnak eladni történelemként azok, akik azt állítják, hogy a proletárdiktatúra kikiáltása 100 évvel ezelőtt csak külföldről finanszírozott ügynökök puccsa volt, amelyet senki sem támogatott. Vélemény.","shortLead":"Kémregényt akarnak eladni történelemként azok, akik azt állítják, hogy a proletárdiktatúra kikiáltása 100 évvel ezelőtt...","id":"201912_mindenkihez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b99f0224-5357-4edf-b1e3-9ed74057e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8504df44-a6e6-4aeb-a37a-c35dbb9c4186","keywords":null,"link":"/itthon/201912_mindenkihez","timestamp":"2019. március. 23. 11:00","title":"Csunderlik Péter: Mindenkihez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök egy migrációs konferencián beszélt arról, hogy ha nincs még egy nagy európai ország, amely azt gondolja a migrációról, amit mi, akkor a \"soft power aknamunkája miatt\" előbb-utóbb megbukik.","shortLead":"A sajtó, a civilek, az agytrösztök miatt Magyarország európai megítélése talán most a legrosszabb Nyugaton - mondta...","id":"20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e48da67-ef0f-4119-8fc6-01732ee2bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_a_bukasarol_beszelt_a_migracios_konferencian","timestamp":"2019. március. 23. 11:35","title":"Orbán a lehetséges bukásáról beszélt a migrációs konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint a Fideszben semmilyen formális döntés nem született arról, hogy a párt \"önkéntesen\" felfüggeszti tagságát az Európai Néppártban, ez ugyanakkor ellentétes lehet a párt alapszabályával – írta meg a Népszava.","shortLead":"A jelek szerint a Fideszben semmilyen formális döntés nem született arról, hogy a párt \"önkéntesen\" felfüggeszti...","id":"20190323_Orban_ugy_donthetett_a_Fidesz_onkentes_felfuggesztesrol_hogy_nem_volt_felhatalmazasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4504038f-41b9-4349-a5b0-39dcf4c0d747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec8fa13-0929-4cb0-abea-2ddce4cdbb12","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Orban_ugy_donthetett_a_Fidesz_onkentes_felfuggesztesrol_hogy_nem_volt_felhatalmazasa","timestamp":"2019. március. 23. 08:00","title":"Orbán úgy dönthetett a Fidesz „önkéntes” felfüggesztésről, hogy nem volt felhatalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás újságírót a Farkasréti Temetőben helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A legendás újságírót a Farkasréti Temetőben helyezik örök nyugalomra.","id":"20190323_Megvan_Balo_Gyorgy_temetesenek_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc0468-1406-47a8-a88f-1be9e9110e68","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Megvan_Balo_Gyorgy_temetesenek_napja","timestamp":"2019. március. 23. 10:52","title":"Megvan Baló György temetésének időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761c52fb-dd1a-4b75-b9e9-dcb97608f857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Svájcban irigylésre méltó kampányt kapott egy Picasso-kiállítás.","shortLead":"Svájcban irigylésre méltó kampányt kapott egy Picasso-kiállítás.","id":"20190324_Vigyen_haza_egy_Picassot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=761c52fb-dd1a-4b75-b9e9-dcb97608f857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41470ac9-65b6-4f67-ad4e-480858324e3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Vigyen_haza_egy_Picassot","timestamp":"2019. március. 24. 12:54","title":"Vigyen haza egy Picassót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]