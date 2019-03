Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név alatt több készüléket is bemutat április elején a gyártó.","shortLead":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név...","id":"20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1db4ee-f183-4616-830a-0f6ea57711ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","timestamp":"2019. március. 24. 13:03","title":"Nem túlzás: tényleg csupakijelzős lesz az Oppo új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Íme a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"Íme a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20190324_Itt_megnezheti_lottomilliardos_lette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa3d02-277d-400e-8d14-e7e2c22c50fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Itt_megnezheti_lottomilliardos_lette","timestamp":"2019. március. 24. 17:33","title":"Itt megnézheti, lottómilliárdos lett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek - jelentették be a pártok vezetői.","shortLead":"A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját...","id":"20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa099f0c-3acd-4d24-8763-c2987f39185d","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Javor_csak_a_negyedik_lett_az_MSZP_EPlistajan","timestamp":"2019. március. 23. 13:32","title":"Jávor csak a negyedik lett az MSZP EP-listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel megkezdődött Budafok egy részének kiürítése, hogy a tűzszerészek kiemelhessék és hatástalaníthassák a Dunában megtalált két, egyenként egytonnás világháborús bombát. Várhatóan 10 órától lezárják a 6-os számú főút és a MÁV Kelenföld és Érd alsó közötti szakaszának érintett részét.","shortLead":"Reggel megkezdődött Budafok egy részének kiürítése, hogy a tűzszerészek kiemelhessék és hatástalaníthassák a Dunában...","id":"20190323_Bombak_miatt_kiuritik_es_lezarjak_Budafok_egy_reszet_kerulje_el_a_kornyeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe523e1-15ec-46be-825f-9d69f69182dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Bombak_miatt_kiuritik_es_lezarjak_Budafok_egy_reszet_kerulje_el_a_kornyeket","timestamp":"2019. március. 23. 09:59","title":"Bombák miatt kiürítik és lezárják Budafok egy részét, kerülje el a környéket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd97de0-c7ab-4b7d-afc2-13ae3d9bb7a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bachot játszottak az utasoknak.","shortLead":"Bachot játszottak az utasoknak.","id":"20190324_Levonult_a_metroba_az_Operahaz_zenekara_es_adott_egy_koncertet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abd97de0-c7ab-4b7d-afc2-13ae3d9bb7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c2603-b9d0-409c-a9e6-4dbbf20a2373","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Levonult_a_metroba_az_Operahaz_zenekara_es_adott_egy_koncertet","timestamp":"2019. március. 24. 10:01","title":"Levonult a metróba az Operaház zenekara, és adott egy koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","shortLead":"Nem biztos, hogy Geri Halliwell örült Mel B nyilatkozatának. ","id":"20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=892948eb-99de-4056-9fcf-fd8a3e7d664a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd558eb-3284-462f-bc26-e9bc687e5971","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Spice_Girls_tagok_szex_Geri_Halliwell_Mel_B","timestamp":"2019. március. 24. 12:13","title":"Egymással is lefeküdtek a Spice Girls tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","shortLead":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","id":"20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6545c0ac-8c85-40c3-87d9-2e782e0ebf02","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","timestamp":"2019. március. 23. 07:30","title":"A TV2 Ázsiába küldi Demcsák Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn landol a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren – közölte a Budapest Airport.","shortLead":"Hétfőn landol a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren – közölte a Budapest Airport.","id":"20190324_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_bud_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142f09e-1705-4d41-98b2-b6cd6f6495ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_bud_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","timestamp":"2019. március. 24. 12:33","title":"Különleges repülőgép érkezik hétfőn Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]