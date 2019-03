Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz. A Disney-nek pedig éppen erre volt szüksége a Dumbóhoz. Kristóf szakértőként került Tim Burton mellé, segített Eva Greennek legyőzni a tériszonyát, Colin Farrellel pedig összebarátkozott. Végül egy cameo erejéig még a filmbe is bekerült, láthattuk már az előzetesekben is. A forgatásról, az előkészületekről, Tim Burtonről és a sztárokról beszélgettünk vele.","shortLead":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz...","id":"20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707674-5ae5-4398-85f9-966e21abd60f","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","timestamp":"2019. március. 27. 14:45","title":"Egyszer csak autót küldtek értem, hogy akkor elvisznek Tim Burton házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új járatok mellett járatsűrítéseket is ígértek. ","shortLead":"Az új járatok mellett járatsűrítéseket is ígértek. ","id":"20190327_15_uj_helyre_lehet_majd_repulni_Budapestrol_a_Ryanairrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb36482-364d-4531-a9a6-270d2b1e7a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_15_uj_helyre_lehet_majd_repulni_Budapestrol_a_Ryanairrel","timestamp":"2019. március. 27. 14:15","title":"15 új helyre lehet majd repülni Budapestről a Ryanairrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brad Smith egy blogbejegyzésben taglalta azt, miként kellene hatékonyabbá tenni a közösségi oldalak moderációját, hogy ne történhessen meg egy az új-zélandihoz hasonló tragédia.","shortLead":"Brad Smith egy blogbejegyzésben taglalta azt, miként kellene hatékonyabbá tenni a közösségi oldalak moderációját...","id":"20190326_microsoft_brad_smith_facebook_youtube_twitter_moderacio_kozos_fellepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d594eb2-48b6-4e65-a065-c899ab628693","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_microsoft_brad_smith_facebook_youtube_twitter_moderacio_kozos_fellepes","timestamp":"2019. március. 26. 09:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: előállt egy ötlettel a Microsoft vezére, és lehet, hogy érdemes lenne megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","shortLead":"Műfüves fedett munkacsarnok, füves és műfüves edzőpályák épülnek 3 milliárdból. ","id":"20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a451c3-8241-4cbb-abae-ad5507a246cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31047e87-827d-4a69-a73b-0fb3f17b5f71","keywords":null,"link":"/sport/20190327_Jovore_Pecsnek_is_lesz_fociakademiaja","timestamp":"2019. március. 27. 11:37","title":"Jövőre Pécsnek is lesz fociakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","shortLead":"A külföldön dolgozó magyarokat is érdekelheti ez a kutyaterápiás módszer.","id":"20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df82872-103b-4c08-a51c-b88c5a21de97","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190327_Kutyaterapiaval_a_honvagy_ellen","timestamp":"2019. március. 27. 08:20","title":"Honvágya van? Szerezzen be egy kutyát! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673788a4-bdcd-4d74-b260-8a9ab48aec21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár korábban a limai múzeum aranytárgyainak 98 százaléka hamisnak bizonyult, a magyar kurátor bízik a perui tanúsítványokban.","shortLead":"Bár korábban a limai múzeum aranytárgyainak 98 százaléka hamisnak bizonyult, a magyar kurátor bízik a perui...","id":"20190327_Gyanusak_a_szakertoknek_a_Budapesten_is_lathato_inka_aranyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673788a4-bdcd-4d74-b260-8a9ab48aec21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce620505-c2cc-4438-97ba-b002bb8d2da5","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Gyanusak_a_szakertoknek_a_Budapesten_is_lathato_inka_aranyak","timestamp":"2019. március. 27. 14:39","title":"Gyanúsak a szakértőknek a Budapesten is látható inka aranyak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackerek szereztek hozzáférést az Asus hivatalos szervereihez, hogy azon át vírusokat juttassanak el a gyártó számítógépeire. A vállalat keddi közleménye szerint a probléma egy nagyon szűk csoportot érintett, és már felvették velük a kapcsolatot.","shortLead":"Hackerek szereztek hozzáférést az Asus hivatalos szervereihez, hogy azon át vírusokat juttassanak el a gyártó...","id":"20190326_asus_laptop_live_update_hackertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67889a6a-02e2-47ad-88b6-65be66b58965","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_asus_laptop_live_update_hackertamadas","timestamp":"2019. március. 26. 14:29","title":"Megszólalt az Asus az őket ért trükkös hackertámadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e616e045-ab23-41f3-91c2-9b41435de98b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"11 milliárd forintot osztanak szét rendelőkre, szolgálati lakásokra, eszközökre.","shortLead":"11 milliárd forintot osztanak szét rendelőkre, szolgálati lakásokra, eszközökre.","id":"20190326_Haziorvosok_is_bekapcsolodhatnak_a_Magyar_Falu_Programba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e616e045-ab23-41f3-91c2-9b41435de98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab423897-a81e-44f9-92a1-746fecf66997","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Haziorvosok_is_bekapcsolodhatnak_a_Magyar_Falu_Programba","timestamp":"2019. március. 26. 12:17","title":"Háziorvosok is bekapcsolódhatnak a Magyar Falu Programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]