Négymilliárd eurós beruházási csomagot fogadott el ma az Európai Bizottság, melyből Magyarország is részesül: hazánk az M0-s körgyűrű déli szakaszának fejlesztésére kap 105,5 millió, azaz közel 34 milliárd forintnyi uniós támogatást a strukturális és kohéziós alapból. Corina Crețu, regionális politikáért felelős biztos a hvg.hu-nak a beruházással kapcsolatban azt is elmondta: 2014 és 2020 között az EU a felzárkóztatási támogatásokból 25 milliárd eurót ruház be Magyarországon.