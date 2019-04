Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d3a014f-70c2-4abf-a93b-41eb2808a037","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már nem lesz elég a kozmetikázás ahhoz, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradhasson – mondta lapunknak Gunnar Hökmark, a svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője. A magyar párt kizárása mellett leghevesebben érvelő politikus, a Fidesszel szembeni eljárás egyik kezdeményezője elárulta, miért a magyar miniszterelnököt tartja a probléma gyökerének, hogyan látják az Európai Néppárton belül a Fidesz politikáját, és mi is történt pontosan azon a bizonyos márciusi választmányi ülésen.","shortLead":"Most már nem lesz elég a kozmetikázás ahhoz, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradhasson – mondta lapunknak...","id":"20190411_gunnar_hokmark_interju_fidesz_epp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a014f-70c2-4abf-a93b-41eb2808a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136937d5-16dc-461d-8271-4a891c291fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_gunnar_hokmark_interju_fidesz_epp","timestamp":"2019. április. 11. 06:30","title":"Volt EPP-alelnök: A felfüggesztés nem a Fidesznek, hanem Orbán Viktornak szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A 13 éves Seress Réka felkutatásához a rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5229062-4c7b-407c-b07b-79899457d31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe549f4a-15cd-42a0-ad46-e5cec1a22ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Eltunt_egy_fiatal_lany_Obudan","timestamp":"2019. április. 11. 08:12","title":"Eltűnt egy fiatal lány Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be119170-25d0-4f54-9181-ffebe6ddbfcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül az 1994-es, mára klasszikussá vált Oroszlánkirály élő szereplős-CGI-s verziója, és úgy tűnik, nem hiába várják ettől a legnagyobb bevételt idén. Az új előzetese ugyanis egy napja került fel, és már közel 9 millióan megnézték.","shortLead":"Készül az 1994-es, mára klasszikussá vált Oroszlánkirály élő szereplős-CGI-s verziója, és úgy tűnik, nem hiába várják...","id":"20190411_Eszement_erdeklodes_van_az_uj_Oroszlankiraly_irant_pedig_ez_meg_csak_egy_trailer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be119170-25d0-4f54-9181-ffebe6ddbfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b55b57-663d-4b54-a22d-91d0a7d53e85","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Eszement_erdeklodes_van_az_uj_Oroszlankiraly_irant_pedig_ez_meg_csak_egy_trailer","timestamp":"2019. április. 11. 14:42","title":"Eszement érdeklődés van az Oroszlánkirály iránt, pedig ez még csak egy trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","shortLead":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","id":"20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560009df-54f4-432d-93a6-b1f6e80bf049","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","timestamp":"2019. április. 11. 14:42","title":"Adatgyűjtő csalókra figyelmeztet az ELMÜ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket idézett elő az égbolton.","shortLead":"Egy különös kísérletével csaknem a frászt hozta az emberekre a NASA Norvégiában, ahol két rakéta különös fényeket...","id":"20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2685a83a-eb97-4324-ae11-2d0d562a9146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b37f6d-c1d8-485d-a8d5-8999c4c34618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_nasa_norvegia_eszaki_feny_azure_raketa_kiserlet_foldonkivuliek","timestamp":"2019. április. 11. 19:03","title":"Azt hitték, a földönkívüliek azok, pedig csak a NASA \"játszott\" egyet Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök azonnal hatállyal elrendelte az országon átvezető Barátság orosz kőolajvezeték átmeneti lezárását, miután Moszkva megtiltotta a Fehéroroszországból érkező alma és körte importját.\r

","shortLead":"Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök azonnal hatállyal elrendelte az országon átvezető Barátság orosz kőolajvezeték...","id":"20190412_Mar_Feheroroszorszag_es_Oroszorszag_is_szankciokkal_bunteti_egymast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9c8268-3557-4951-ba52-0e7d949d3c20","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Mar_Feheroroszorszag_es_Oroszorszag_is_szankciokkal_bunteti_egymast","timestamp":"2019. április. 12. 12:23","title":"Már Fehéroroszország és Oroszország is szankciókkal bünteti egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az idős asszony ékszereit is magához vette, hogy azokat majd később eladja. ","shortLead":"A nő az idős asszony ékszereit is magához vette, hogy azokat majd később eladja. ","id":"20190411_Husz_ev_fegyhazat_kapott_a_no_aki_baltaval_verte_agyon_a_nagymamajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2cbaf5-d31c-4c0f-bb35-6dd55c14016d","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Husz_ev_fegyhazat_kapott_a_no_aki_baltaval_verte_agyon_a_nagymamajat","timestamp":"2019. április. 11. 19:04","title":"Húsz év fegyházat kapott a nő, aki baltával verte agyon a nagymamáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Gondolná, hogy egy beépített lítiumionos akkumulátor segít abban, hogy szebb dizájnja lehessen egy targoncának? Na de miért fontos ez? Azért, mert a formatervezés nem csak a szépséget szolgálja, hanem könnyebbé és hatékonyabbá teszi a munkavégzést. A világ első ilyen, integrált akkumulátorral működtetett targoncája már Magyarországon is dolgozik. Utánanéztünk, milyen előnyöket jelent a dizájndíjas gép.","shortLead":"Gondolná, hogy egy beépített lítiumionos akkumulátor segít abban, hogy szebb dizájnja lehessen egy targoncának? Na de...","id":"jungheinrich_20190411_Modern_dizajn_targonca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d3208b-b166-4b18-b199-1ab9d6bc9032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f0ec52-eb9f-4529-992e-1397e8542de1","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20190411_Modern_dizajn_targonca","timestamp":"2019. április. 11. 15:30","title":"Modern dizájn és hatékonyság? Lehetséges!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]