Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","shortLead":"A férfi Kazahsztánban dolgozott, és már meggyógyult, de most egy betegszállítót is kanyarógyanúval kezelnek. ","id":"20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89dbbb52-71f6-4a83-98a2-a9ecdcc3e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88f2766-2dab-4b7e-87bf-96a5b8eb571a","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Kanyaros_beteget_kezeltek_a_szombathelyi_korhazban","timestamp":"2019. április. 12. 14:34","title":"Kanyarós beteget kezeltek a szombathelyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb játékgyártója sem ment el szó nélkül a szerdai tudományos szenzáció mellett.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb játékgyártója sem ment el szó nélkül a szerdai tudományos szenzáció mellett.","id":"20190411_lego_katie_bouman_fekete_lyuk_instagram_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed29eb-ff6b-4f1c-8b86-737590aaba63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_lego_katie_bouman_fekete_lyuk_instagram_foto","timestamp":"2019. április. 11. 18:03","title":"Fotó: Egyedi módon köszönte meg a Lego a 29 éves lánynak a fekete lyukról készült fotót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy friss pletykának, lassú biztosan nem lesz a Sony következő konzolja, amelynek lehetséges árazásáról is érkezett most nem hivatalos információ. Úgy tűnik, többe kerül majd, mint a PS4. ","shortLead":"Ha hihetünk egy friss pletykának, lassú biztosan nem lesz a Sony következő konzolja, amelynek lehetséges árazásáról is...","id":"20190412_sony_playstation_5_ar_konfiguracio_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9ef83f-b437-484c-b600-1e7fa55d38b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_sony_playstation_5_ar_konfiguracio_konzol","timestamp":"2019. április. 12. 13:33","title":"Kiszivároghatott néhány izgalmas részlet a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","shortLead":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","id":"20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fa1ab4-58de-43f4-93dd-a7ffd5e8a539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","timestamp":"2019. április. 13. 08:46","title":"Több ezerbe fáj a húsvéti ajándékozás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","id":"20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babc85de-f7ce-4579-8534-fe4127d858a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 11. 16:44","title":"Meghosszabbították a soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","shortLead":"Az utasforgalmi adatok alapján a diszkont légitársaságok örülhettek a legjobban az első negyedévben. ","id":"20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b35ec5-8013-4132-91ec-553d0cec520e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_A_Wizz_Air_utasforgalma_nott_a_legnagyobb_mertekben_Europaban","timestamp":"2019. április. 11. 19:53","title":"A Wizz Air utasforgalma nőtt a legnagyobb mértékben Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az MSZP nem volt hajlandó elárulni, melyik plakátcégnél hirdet az EP-kampányban, azonban az egyik plakát keretén lévő felirat lebuktatta. Eszerint az MSZP-Párbeszéd plakátok ugyanúgy a Publimontnál jelentek meg, mint a Mi Hazánk Mozgalom hirdetései, ahol Novák Előd bevallása szerint 20 ezer forint egy plakáthely. Ehhez képest a DK ötszörös áron hirdet, máshol. Megnéztük, kinek milyen lehetőség jutott.","shortLead":"Az MSZP nem volt hajlandó elárulni, melyik plakátcégnél hirdet az EP-kampányban, azonban az egyik plakát keretén lévő...","id":"20190412_Plakatugy_a_legkinosabb_tarsasagba_kerulhetett_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73306c58-6e1b-4546-ad26-c0e9699ef19c","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Plakatugy_a_legkinosabb_tarsasagba_kerulhetett_az_MSZP","timestamp":"2019. április. 12. 06:30","title":"A számára legkínosabb társaságba kerülhetett az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss statisztika szerint sok korábbi Galaxy-tulajdonos dönt úgy az Egyesült Államokban, hogy a továbbiakban inkább más gyártó telefonját használja.","shortLead":"Egy friss statisztika szerint sok korábbi Galaxy-tulajdonos dönt úgy az Egyesült Államokban, hogy a továbbiakban inkább...","id":"20190412_counterpoint_research_kutatas_samsung_telefonok_valtas_pixel_oneplus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a1d37-36a3-4fe4-890c-3ed39444f4d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_counterpoint_research_kutatas_samsung_telefonok_valtas_pixel_oneplus","timestamp":"2019. április. 12. 15:03","title":"Rossz hír a Samsungnak: sokan Galaxykról váltanak a Google és a OnePlus modelljeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]