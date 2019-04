A jelenlegi miniszterelnök a hindu nacionalista párt nevében kormányozza Indiát, amely a világ harmadik gazdasági óriása szeretne lenni 2030-ra. Ez a hivatalos ígéret, de ezzel szemben az ellenzék azt állítja: csak a kormányfő és barátai profitálnak a fellendülésből.

300 milliárd rúpiát lopott el a miniszterelnök, hogy azután szétossza a haverjai között.



Ezt harsogta az ellenzéki Kongresszus Párt vezére, akinek apja, nagyanyja és dédapja is India miniszterelnöke volt. Rahul Gandhi szerint a 3,8 milliárd eurót érő 300 milliárd rúpia fő kedvezményezettje Anil Ambani milliárdos vállalkozó volt, az az oligarcha, akit a Le Monde leleplezett.

A francia állam azért törölte el még 2015-ben az indiai oligarcha 143,7 millió eurós tartozását, mert a Dassault repülőgépgyár Rafale harci gépeket akart eladni Indiának. A miniszterelnök döntését minden bizonnyal elősegítette, hogy kedvenc oligarcháját ilyen nagyvonalúan támogatta a francia állam. Az üzlet meg is köttetett: India 36 Rafale gépet vásárolt, holott vehetett volna mást is. Az üzlet értéke 7,9 milliárd euró volt, ehhez képest a 143,7 millió eurós adósság elengedés eltörpül. A francia nagykövetség sietett is tudatni India 900 millió választópolgárával: semmilyen szabálytalanság sem történt.

Delhiben a hadügyminisztérium is kiadott egy meglehetősen zavaros nyilatkozatot, mely szerint semmilyen törvénytelenség sem történt, a párizsi Le Monde "dezinformációkat közölt". A kormánypárti sajtó, amelynek hangnemét átitatja a nacionalizmus, egyenesen arról ír, hogy a párizsi Le Monde az ellenzéki Kongresszus Párt ügynöke. Különben nem a választások idején tette volna közzé ezt a kínos információt a miniszterelnök kedvenc oligarchájának viselt dolgairól.

Aligha ezen múlik a választások eredménye, hiszen a vidéki India hatalmas szavazótáborát az ügy meglehetősen hidegen hagyja. Tudja ezt az ellenzék is, amely némi demagógiáért nem megy a szomszédba. A kommunista párt vezére azzal vádolja Narendra Modi miniszterelnököt, hogy megtagadja az eladósodott parasztok és diákok hiteleinek az eltörlését, miközben oligarcha barátait rúpiamilliárdokhoz juttatja. Az adósság elől sok gazda és diák a halálba menekül – mondta sajtóértekezletén a kommunista párt vezére, aki szerint a hadügyminisztérium nem más, mint a miniszterelnök oligarcha barátainak a kifizető helye.

Indiában a választók nagy része még mindig vallási alapon dönt. Mivel a 900 millió választópolgár többsége hindu, ezért Narendra Modi joggal reménykedhet abban, hogy folytathatja a kormányzást, amelynek nem is rosszak a gazdasági eredményei. Csak épp az a baj, hogy a szépen növekvő GDP csak a legfelső 10% jövedelmét és vagyonát emeli meg igazán, míg a többségnek maradnak az ígéretek a csodálatos jövőről. De ez nemcsak Indiában probléma.