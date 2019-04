Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","shortLead":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","id":"20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec82fff2-79d2-44db-b4de-64a5cd07e298","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","timestamp":"2019. április. 26. 05:00","title":"Évente több mint 20 millió gyerek nem kap kanyaró elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","shortLead":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","id":"20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731172d8-8de1-492e-9054-25c784117e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 25. 14:54","title":"Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Új médiavállalkozást alapított a felcsúti milliárdos felsége. Habár a kormányközeli médiabirodalom, a Kesma nonprofit alapítványi tulajdonban van, a neki beszállító cégek természetesen profitra hajthatnak.","shortLead":"Új médiavállalkozást alapított a felcsúti milliárdos felsége. Habár a kormányközeli médiabirodalom, a Kesma nonprofit...","id":"20190427_Menekultugyben_jeleskedo_baratnojevel_viszi_tovabb_az_uzletet_Meszarosne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d3ecba-a6e5-4a35-9783-e997d014182e","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Menekultugyben_jeleskedo_baratnojevel_viszi_tovabb_az_uzletet_Meszarosne","timestamp":"2019. április. 27. 11:50","title":"Menekültügyben jeleskedő barátnőjével viszi tovább az üzletet Mészárosné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","shortLead":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","id":"20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa15b173-fddf-42d6-b5bc-d06c7ff94c1e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","timestamp":"2019. április. 25. 16:50","title":"Nem volt partnere, a nagyapja kísérte el a szalagavató bálba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7846d7ca-791f-4719-ad7d-32cb4b44d604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sikerült találni néhány extra lóerőt a wolfsburgi márka népszerű kompaktjának amúgy sem gyenge motorjában. ","shortLead":"Sikerült találni néhány extra lóerőt a wolfsburgi márka népszerű kompaktjának amúgy sem gyenge motorjában. ","id":"20190426_szteroidos_nepauto_tovabb_hergeltek_a_vw_golf_rt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7846d7ca-791f-4719-ad7d-32cb4b44d604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53017b8-b111-4203-aea0-938aa8e94f22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_szteroidos_nepauto_tovabb_hergeltek_a_vw_golf_rt","timestamp":"2019. április. 27. 08:21","title":"Szteroidos népautó: tovább hergelték a VW Golf R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f318a2-b177-4db2-9afb-56a0c74d7aa4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"31-23 lett az odavágó.","shortLead":"31-23 lett az odavágó.","id":"20190425_Kikapott_a_Szeged_Szkopjeban_a_kezilabda_BLben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f318a2-b177-4db2-9afb-56a0c74d7aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7df6136-ea2f-40bd-bbb1-38224399c2d7","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Kikapott_a_Szeged_Szkopjeban_a_kezilabda_BLben","timestamp":"2019. április. 25. 22:00","title":"Kikapott a Szeged Szkopjéban a kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","shortLead":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","id":"20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c3d2f9-a5b2-4b5a-8944-1c3791e2e625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","timestamp":"2019. április. 27. 10:02","title":"Orbán Viktor négy pontban mondta el, miért jön be neki Kína terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]