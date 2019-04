Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","shortLead":"Nem csak kelet-európai specialitás a mindent 120 ezer kilométerre visszatekerünk filozófia.","id":"20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d38ca5-c44d-4aae-9184-d4179f68013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6fd764-ee4d-43ba-9af6-9bfd0abd6a26","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_oratekeres_kilometerora_hasznalt_auto_atveres","timestamp":"2019. április. 29. 16:26","title":"Azért Amerikában is nagyban megy az óratekerés az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72102fba-750a-4956-9dc9-303758094e57","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A korrupcióval átszőtt elit megújítására készül Dacian Ciolos, aki a párizsi Le Monde-nak fejtette ki az elképzeléseit az európai választásokkal kapcsolatban.","shortLead":"A korrupcióval átszőtt elit megújítására készül Dacian Ciolos, aki a párizsi Le Monde-nak fejtette ki az elképzeléseit...","id":"20190429_A_roman_Macron_szerint_nincs_reform_tomeges_tamogatas_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72102fba-750a-4956-9dc9-303758094e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ddccef-5189-4a2d-b5e2-271a632f5387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_A_roman_Macron_szerint_nincs_reform_tomeges_tamogatas_nelkul","timestamp":"2019. április. 29. 11:26","title":"A „román Macron” szerint nincs reform tömeges támogatás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0be504-e3b3-4def-b928-32c9f892a9bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San Francisco Giants-nél régi hagyomány, hogy Metallicával kezdik az idényt az Oracle Parkban.","shortLead":"A San Francisco Giants-nél régi hagyomány, hogy Metallicával kezdik az idényt az Oracle Parkban.","id":"20190428_metallica_himnusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b0be504-e3b3-4def-b928-32c9f892a9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91792a72-76d0-41d5-af6a-9b9955eed632","keywords":null,"link":"/elet/20190428_metallica_himnusz","timestamp":"2019. április. 28. 09:39","title":"Metallicával indult a baseball meccs San Franciscóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston Villa között történt vasárnap.","shortLead":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston...","id":"20190428_aston_villa_leeds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b98d84-9d67-4836-818c-35c65a36f4ea","keywords":null,"link":"/sport/20190428_aston_villa_leeds","timestamp":"2019. április. 28. 16:04","title":"Ámokfutás és bunyó is volt a Leeds-Aston Villa meccsen- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f45bd2-d1ef-46e6-a1d7-e2e61089055e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók már évek óta panaszkodtak a bűzre, ráadásul a két holttest felfedezése után még hónapokig nem fertőtlenítették a lakást. ","shortLead":"A lakók már évek óta panaszkodtak a bűzre, ráadásul a két holttest felfedezése után még hónapokig nem fertőtlenítették...","id":"20190427_Tobb_eve_heverhettek_a_holttestek_egy_miskolci_lakasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f45bd2-d1ef-46e6-a1d7-e2e61089055e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316bdb89-0622-4f37-b0b5-d7b4efa099c4","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Tobb_eve_heverhettek_a_holttestek_egy_miskolci_lakasban","timestamp":"2019. április. 27. 20:42","title":"Több éve heverhettek a holttestek egy miskolci lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a múlt héten mentette fel Szilvásy Istvánt a hűtlen kezelés vádja alól, az ügyészség fellebbezett. ","shortLead":"A bíróság a múlt héten mentette fel Szilvásy Istvánt a hűtlen kezelés vádja alól, az ügyészség fellebbezett. ","id":"20190429_Fellebbez_az_ugyeszseg_a_hutlen_kezeles_vadja_alol_felmentett_egeszsegugyi_vezeto_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373718be-d0fb-4f41-a017-47308bdb2485","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Fellebbez_az_ugyeszseg_a_hutlen_kezeles_vadja_alol_felmentett_egeszsegugyi_vezeto_ugyeben","timestamp":"2019. április. 29. 11:49","title":"Fellebbez az ügyészség a hűtlen kezelés vádja alól felmentett egészségügyi vezető ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint. Az inflációnál sokkal jobban emelkednek ugyanis a bérek, vagyis nemcsak többet költhetünk, hanem többet is tehetünk félre. Azért is jó hír ez, mert az alacsony kamatok világában alig kapunk valamennyit a megtakarításainkra, amennyiben a szokásos banki lekötött betétekben gondolkodunk.","shortLead":"A gazdasági növekedés a háztartásokban is kézzelfoghatóvá válik idén a Takarék Csoport előrejelzése szerint...","id":"takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004f2b1f-7396-46a3-9a1a-ecbad67e829e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9379453d-df31-432f-a729-f4bc0aa9c1f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190429_tobb_fizetes_tobb_koltes_elorejelzes","timestamp":"2019. április. 29. 11:36","title":"Idén több marad a fizetésünkből és többet is költhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendőrségi vizsgálat zajlik a Humán Reprodukciós Intézet Kft., más néven Versys Klinika ellen – tudta meg az Index.","shortLead":"Rendőrségi vizsgálat zajlik a Humán Reprodukciós Intézet Kft., más néven Versys Klinika ellen – tudta meg az Index.","id":"20190428_lombik_rendorseg_human_reprodukcios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=054fba57-33f3-4a41-80f6-a0bac6f402c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d1d72-102b-4023-afde-ea07639c594e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_lombik_rendorseg_human_reprodukcios","timestamp":"2019. április. 28. 10:38","title":"Megszállták a rendőrök az egyik ismert budapesti lombikklinikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]