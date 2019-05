Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és a tüdő légútjait készítették el.","shortLead":"Egy új háromdimenziós eljárással mesterséges szerveket nyomtattak amerikai biotechnológusok: puha véredényeket és...","id":"20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef51d4c-4478-438f-aa90-fb2b76f04c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1e2788-f355-4681-9952-b6367d17d960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_3d_nyomtatas_mesterseges_szervek_veredeny_legutak","timestamp":"2019. május. 06. 17:03","title":"Orvostudományi áttörés: véredényeket és légutakat nyomtattak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ec29ff-7d37-4303-b3ca-e69a3d8e12bc","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Sztojka Edina ápolónő, az év hétköznapi roma hőse mélyről indult, de most úgy látja, hogy érdemes volt küzdenie a mindennapokkal. HVG-portré.","shortLead":"Sztojka Edina ápolónő, az év hétköznapi roma hőse mélyről indult, de most úgy látja, hogy érdemes volt küzdenie...","id":"201918_sztojka_edina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30ec29ff-7d37-4303-b3ca-e69a3d8e12bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6271955-6323-4f00-a517-7914d3cba00f","keywords":null,"link":"/elet/201918_sztojka_edina","timestamp":"2019. május. 05. 20:00","title":"Sztojka Edina: Nem lehet minden kudarcot az emberek előítéleteire fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","shortLead":" Az eset az észak-németországi Serengeti Parkban történt. ","id":"20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48577b-dee0-44d2-87d7-25f7ed1c683d","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_Etetesi_idoben_ment_be_az_oroszlanokhoz_a_gondozo_nem_volt_jo_otlet","timestamp":"2019. május. 06. 11:35","title":"Etetési időben ment be az oroszlánokhoz a gondozó, épphogy túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztrák lapnak adott interjút a miniszterelnök. Orbán szerint három dolog különbözteti meg a liberálisoktól, ezekről is beszélt a Kleine Zeitungnak. ","shortLead":"Egy osztrák lapnak adott interjút a miniszterelnök. Orbán szerint három dolog különbözteti meg a liberálisoktól...","id":"20190506_orban_viktor_interju_kleine_zeitung_osztrak_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b0aabd-b1b7-4515-8694-a31a1c7bec7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_orban_viktor_interju_kleine_zeitung_osztrak_lap","timestamp":"2019. május. 06. 09:13","title":"Orbán: Ébernek kell lennünk, van egy komoly veszély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált élelmiszerek újrahasznosítását és egyszerű elosztását segítő interaktív közösségi alkalmazással tarolt.","shortLead":"A budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból álló háromfős csapat a feleslegessé vált...","id":"20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cf0f2fb-ab7a-4efa-b195-9a02d6c464c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d13919-db64-42cb-bc88-fc30ba52475c","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Oriasi_siker_Magyar_diakok_hoztak_el_a_nagydijat_a_dublini_programozoversenyrol","timestamp":"2019. május. 06. 16:53","title":"Óriási siker: magyar diákok hozták el a nagydíjat a dublini programozóversenyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","shortLead":"Évről évre visszatérő probléma, hogy a kereskedők csak átcsomagolják magyarnak az olcsó import spanyol epret. ","id":"20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869a907b-08a5-477e-84ec-246c84b5d7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff3ddc-265e-4966-9410-1a850dd7ad0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Olcso_import_epret_arulhatnak_draga_magyarkent_a_zoldsegesek","timestamp":"2019. május. 06. 19:34","title":"Olcsó importepret árulhatnak drága magyarként a zöldségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről egyáltalán szavazhasson az MTA közgyűlése. A három lehetséges elképzelés közül ugyanis csak a tisztán akadémiai álláspontról voksoltak a küldöttek - a tudós testület óriási többséggel úgy döntött: maradjon az MTA-n belül a kutatóintézeti hálózat.","shortLead":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről...","id":"20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded1975-9a74-469a-85e2-ea7df6fda872","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Palkovics László az MTA-közgyűlés után: \"Ezt nem tudjuk elfogadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyik a vita az MTA kutatóintézeti hálózatának sorsáról az Akadémia közgyűlésén, és ezen felszólalt a kormány részéről Palkovics László miniszter, és például arról beszélt, hogy míg Kínában a mesterséges intelligenciával dolgoznak, itthon azon vitatkozunk, hogy a középiskolai diákoknak legyen-e megfelelő idegennyelv-tudása. ","shortLead":"Folyik a vita az MTA kutatóintézeti hálózatának sorsáról az Akadémia közgyűlésén, és ezen felszólalt a kormány részéről...","id":"20190506_Palkovics_az_MTAn_A_tudomanyos_szabadsag_benne_van_az_Alaptorvenyben_nem_kell_aggodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15aaece6-d6c9-4540-9546-468cc0115e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_az_MTAn_A_tudomanyos_szabadsag_benne_van_az_Alaptorvenyben_nem_kell_aggodni","timestamp":"2019. május. 06. 13:50","title":"Palkovics az MTA-n: A tudomány szabadsága benne van az Alaptörvényben, nem kell aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]