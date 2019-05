Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek szánt béta-verzió hármas változatát már most ki lehet próbálni.","shortLead":"Csak az év második felében érkezik majd meg a soron következő Android, az Android Q teljes verziója, de a fejlesztőknek...","id":"20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649c5d37-fadd-487c-83fc-cc27e8823ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_android_operacios_rendszer_android_10_android_q_beta_valtozat","timestamp":"2019. május. 08. 09:33","title":"Az öné köztük van? Ezekre a telefonokra már most elérhető a legújabb Android, a Q béta-verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","shortLead":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","id":"20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ad671-740a-44f1-8cee-1a5a4a58a433","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","timestamp":"2019. május. 08. 09:54","title":"Töriérettségi: Trianon és szovjet propaganda az esszéfeladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","shortLead":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","id":"20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b372ac74-39c6-4cb7-bde1-f5aebdcb029c","keywords":null,"link":"/sport/20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","timestamp":"2019. május. 07. 09:47","title":"A Hertha utánpótláscsapatának edzője lehet Dárdai utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón kényszerleszállást végrehajtott és kigyulladt SSJ-100-as utasszállítóján – derült ki kompetens forrásokra hivatkozó keddi orosz sajtóértesülésekből.","shortLead":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón...","id":"20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7b6d0a-73a9-45f5-8178-94b40358233e","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","timestamp":"2019. május. 07. 21:39","title":"Nehezen magyarázható döntéseket hozott a Moszkvában kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d264886-0790-4c0c-9d1a-432779473dcc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzés a Szeged győzelmével zárult, de az ellenfél, az észak-macedón Vardar Szkopje jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Az utolsó percekben lökdösődés kezdődött a pályán.","shortLead":"A mérkőzés a Szeged győzelmével zárult, de az ellenfél, az észak-macedón Vardar Szkopje jutott a férfi kézilabda...","id":"20190506_mol_pick_szeged_vardar_szkopje_juan_carlos_pastor_roberto_garcia_parrondo_edzo_szabalytalansag_lokdosodes_ehf_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d264886-0790-4c0c-9d1a-432779473dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6636498a-1e63-4746-a1af-7768f71afeaa","keywords":null,"link":"/sport/20190506_mol_pick_szeged_vardar_szkopje_juan_carlos_pastor_roberto_garcia_parrondo_edzo_szabalytalansag_lokdosodes_ehf_vizsgalat","timestamp":"2019. május. 06. 21:08","title":"Vizsgálat indult a botrányos szegedi kézilabdameccs nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei évben is kiosztotta a legjobb androidos alkalmazásoknak és játékoknak szánt elismeréseket.","shortLead":"A Google az idei évben is kiosztotta a legjobb androidos alkalmazásoknak és játékoknak szánt elismeréseket.","id":"20190508_google_play_awards_alkalmazasok_applikacio_io_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fdbd44-5dcc-4800-ac99-865309c07afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_play_awards_alkalmazasok_applikacio_io_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 08. 15:03","title":"Fent van valamelyik a mobilján? Ezek most a legjobb androidos alkalmazások és játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott előrendelést. ","shortLead":"Kedden e-mailben értesítette a leendő vásárlókat a Samsung, hogy a hónap végéig törölni fogják a Galaxy Foldra leadott...","id":"20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc81c5a5-888d-473c-80eb-b2e5e2840d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_torik_konstrukcios_hiba_elorendeles_torlese","timestamp":"2019. május. 07. 18:03","title":"Törli az összehajtható telefonra leadott rendeléseket a Samsung, és nem tudni, mikorra lesz \"kész\" a Galaxy Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]