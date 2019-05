A kabinet egyrészt így akarta becsalogatni az országba a dúsgazdag külföldieket, vagy éppen a külföldre szakadt olaszokat, akik szép karriert futottak be új hazájukban, másrészt így próbálta megoldani az értékes régi kastélyok fenntartásának problémáit. Sok szép műemlék jellegű épület csendben roskadozik Itáliában, mert a tulajdonosának nincsen pénze a karbantartásra sem. Rómában most összegezték az első év tapasztalatait, és a pénzügyesek elégedettek az eredményekkel. Az ingatlanosok úgyszintén: egyetlen év alatt több mint 30%-os áremelkedés következett be ezen a különleges piacon Olaszországban. Pedig még a százat sem éri el azoknak a száma, akik 2018-ban igénybe vették ezt az adókedvezményt. Ők viszont igen jól szituált urak és hölgyek voltak.

Amerikaiak, kínaiak és oroszok is bejelentkeztek adóalanynak Itáliában. (A fiktív emigráció nagyon jó üzlet annak, aki évente több százmillió dollárral növeli a vagyonát, de adózni minél kevesebbet szeretne.) A legtöbb dúsgazdag ember persze ragaszkodik a diszkrécióhoz, mert tudja: az adóhivatalok összedolgozhatnak, és ebből az adóelkerülő milliomosoknak nem sok jó jöhet ki. Az olasz sajtó természetesen igyekszik kinyomozni az új kastélytulajdonosok kilétét. Elsősorban azokra talált rá, akik ezt akarták is, mert ők komolyan gondolták az emigrációt. A párizsi Le Figaro római tudósítója ennek alapján számolt be a régi kastélyok új gazdáiról, akik új életet is kezdtek Itáliában.



Egy amerikai 10 millió euróért vette meg a Bibiani-villát Toszkánában



Az új tulajdonos nem csak nyaralásra használja a kastélykomplexumot, hanem fel akarja lendíteni az egész vidék hagyományos borászatát, illetve az olívabogyó-termesztését szeretné hozzáigazítani a huszonegyedik század piaci kívánalmaihoz.



„Timur és csapata” Livorno környékének idegenforgalmát akarja fellendíteni



Az orosz oligarchák sorsa meglehetősen fordulatos, volt, aki Szibériát is megjárta, mert összerúgta a port Putyinnal. Timur Zajnutgyinov orosz oligarcha kellemesebb helyet választott magának, mintegy 20 millió euróért vásárolta meg a Godilonda-villát Livorno közelében. Nagy munkálatokba fogtak, mert olyan luxusszállodát akarnak létrehozni, amely azután mágnesként vonzza az orosz oligarchákat, arab olajsejkeket, újgazdag kínaiakat. Dúsgazdag embereket, akik a saját hazájukban félnek kiélni titkos szenvedélyeiket. „Timur és csapata” ezt teszi a számukra lehetővé Livorno környékén.

A pálmát egy gazdag hongkongi vállalkozó viszi el, aki Velencében vett meg egy tizenhatodik századi palotát, 42,8 millió eurót fizetett a Canale Grandén levő épületért. A gótikus stílusban épült Palazzo Pisani Moretta fogadások és kulturális események helyszíne volt eddig. A hongkongi üzletember vállalta, hogy megtartja a palotának ezt a funkcióját, vagyis régi pompájában továbbra is nagyszabású kulturális események színhelye lesz, meg persze előkelő üzleti fogadásoké. A Canale Grande egyik palotája olyan helyszín, melyet bármelyik országból érkező rendezvényszervező megirigyelne.



Kínai pénzek hozzák a megváltást?



Az adókedvezmény-program teljes sikernek látszik. Sajnos, az alaphelyzet, mely a római kormányt erre az ötletre sarkallta, nem változott, legfeljebb romlott. Itália államadóssága tovább növekszik, már meghaladja az 1400 milliárd eurót. Elszállni látszik a költségvetési deficit is – Brüsszelnek újra figyelmeztetnie kellett erre a populista kormányt Rómában. De ők a fülük botját sem mozgatják, bíznak a külföldi pénzben. Amikor Hszi Csin-ping elnök legutóbb Itáliában járt, akkor a kínaiak hatalmas üzleteket kötöttek, pontosabban ígértek. Ők nem kastélyokat, hanem infrastruktúrát vesznek, mert áruikkal akarják elárasztani az Európai Uniót, amely felhívta az olaszok figyelmét a kínaiak ígéreteinek veszélyeire, de Rómában pontosan tudják azt, amire Vespasianus császár hívta fel a figyelmet először, a pénznek nincs szaga.