[{"available":true,"c_guid":"5ad5f5cc-a970-45c3-a2d9-030731022ed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy élő videó indítója megsérti a közösségi oldal legsúlyosabb szabályait, a Facebook automatikusan letiltja majd a műsort. A döntést a christchurch-i borzalmak miatt hozták meg Mark Zuckerbergék. ","shortLead":"Ha egy élő videó indítója megsérti a közösségi oldal legsúlyosabb szabályait, a Facebook automatikusan letiltja majd...","id":"20190515_facebook_elo_video_christchurchi_tamadas_merenylet_kozvetites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad5f5cc-a970-45c3-a2d9-030731022ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22cfd0c-e225-4610-a58b-8080222c6851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_elo_video_christchurchi_tamadas_merenylet_kozvetites","timestamp":"2019. május. 15. 10:33","title":"A Facebook le fogja tiltani a szabályellenesen élőző videósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4339bf79-4bce-46c6-b709-67a7852f77db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bozóttüzek légszennyezése miatt.","shortLead":"A bozóttüzek légszennyezése miatt.","id":"20190516_A_jardasopresi_tilalom_mellett_iskolai_szunetet_is_elrendeltek_Mexikovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4339bf79-4bce-46c6-b709-67a7852f77db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aceb59-1f69-43ce-9fc4-3bad94612c13","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_A_jardasopresi_tilalom_mellett_iskolai_szunetet_is_elrendeltek_Mexikovarosban","timestamp":"2019. május. 16. 05:04","title":"A járdasöprési tilalom mellett iskolai szünetet is elrendeltek Mexikóvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4701604a-b6ba-4111-8916-dd5237451cfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Geely egyre többször okoz kellemes meglepetést, egyre versenyképesebbnek tűnnek termékei a német, a japán és a koreai autókkal szemben.","shortLead":"A kínai Geely egyre többször okoz kellemes meglepetést, egyre versenyképesebbnek tűnnek termékei a német, a japán és...","id":"20190516_geely_suv_hibrid_konnenktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4701604a-b6ba-4111-8916-dd5237451cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40039707-3cff-434c-a252-e5cbcca5a3e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_geely_suv_hibrid_konnenktor","timestamp":"2019. május. 16. 10:15","title":"Bemutatta a Volvo kínai tulajdonosa a saját hibrid SUV-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt ki olyan személyt, aki a kormány képviseletében tárgyalna velük a követeléseikről.","shortLead":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt...","id":"20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa170e6-b149-4431-8214-0ab47eb57900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 15. 17:47","title":"Az EP-választásig nem sztrájkolnak a közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer pályázó közül a Bizottság 3400 települést választott ki és részesít WiFi4EU-utalványban.","shortLead":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer...","id":"20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627b6373-6c0e-4d33-9ab7-ce0cca14c09c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","timestamp":"2019. május. 16. 12:03","title":"Itt a lista: ezen a 63 magyarországi településen kapcsolnak be ingyenes wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb3edab-59bc-49be-a844-efd895acf7ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Clean Space programjának egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől, a projekt keretében egy magyar cég, a miskolci Admatis Kft. az űreszközök dokkolását segítő infravörös és foszforeszkáló jelzőfények fejlesztését végzi.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Clean Space programjának egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől, a projekt...","id":"20190515_esa_clean_space_urszemet_projekt_pemsun_ecosedign_cleansat_activedebris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb3edab-59bc-49be-a844-efd895acf7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c9dc46-2a71-47f9-88df-4b889b6fcbb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_esa_clean_space_urszemet_projekt_pemsun_ecosedign_cleansat_activedebris","timestamp":"2019. május. 15. 10:03","title":"Magyar jelzőfényt küldhetnek fel az űrbe, már javában tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","shortLead":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","id":"20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1487cfd-3159-433d-ada4-18bad1a20b94","keywords":null,"link":"/sport/20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","timestamp":"2019. május. 15. 21:12","title":"Külföldi bírókra bízzák a Szeged–Veszprém-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","shortLead":"De a szövetségi állam, a személyes és üzleti élet szoftvereire nem vonatkozik a tiltás.\r

\r

","id":"20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099d632e-eed5-44f4-91f3-6248bb882904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_Betiltja_az_arcfelismero_rendszereket_San_Francisco","timestamp":"2019. május. 15. 09:42","title":"San Francisco nem hajlandó arcfelismerő rendszereket használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]