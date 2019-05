Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, mégsem függesztettek fel minden rendezvényt.","shortLead":"Úgy tűnik, mégsem függesztettek fel minden rendezvényt.","id":"20190515_csapi_vasarcsarnok_piac_politizalas_rendezvenyek_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734b751d-9c28-4a16-9a24-0d6f843a857e","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_csapi_vasarcsarnok_piac_politizalas_rendezvenyek_kampany","timestamp":"2019. május. 15. 20:01","title":"A portugál napokon nem tart politizálástól a piacigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","shortLead":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","id":"20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f30698-a14d-41ff-aaca-d5c3a1298a51","keywords":null,"link":"/sport/20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","timestamp":"2019. május. 15. 05:31","title":"Griezmann elhagyja az Atletico Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül a dolgot. ","shortLead":"Az elnök nem nevezi meg a Huaweit, de a határozatban egyértelműen rájuk gondol. A gyártó nem hagyta szó nélkül...","id":"20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d09513-b707-492a-b9ab-ce35f4cd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7229f8-8ce9-4ef4-8d35-14dda53c2e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_donald_trump_egyesult_allamok_tiltas_huawei","timestamp":"2019. május. 16. 11:07","title":"Reagált a magyar Huawei a Donald Trump-féle szükségállapotra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","shortLead":"Videós rendszer is segíti majd a játékvezetők munkáját a kézilabda-bajnokság fináléján.","id":"20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55f954f-ba1e-4268-a2a7-1fc93b1775e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1487cfd-3159-433d-ada4-18bad1a20b94","keywords":null,"link":"/sport/20190515_kezilabda_magyar_bajnoksag_donto_szeged_veszprem_kulfoldi_jatekvezeto_videobiro","timestamp":"2019. május. 15. 21:12","title":"Külföldi bírókra bízzák a Szeged–Veszprém-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidnyánszky Attila régóta lobbizott, hogy töröljék el a kulturális tao-t, most a Válasz Online szerint az általa vezetett Nemzeti Színház ötször annyi pénzhez juthat, mint amennyire eddig jogosult lett volna.","shortLead":"Vidnyánszky Attila régóta lobbizott, hogy töröljék el a kulturális tao-t, most a Válasz Online szerint az általa...","id":"20190516_nemzeti_szinhaz_kulturalis_tao_vidnyanszki_attila_taotamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c71f91-2d16-4d1c-a0a4-c0dc3932d863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_nemzeti_szinhaz_kulturalis_tao_vidnyanszki_attila_taotamogatas","timestamp":"2019. május. 16. 19:18","title":"Válasz Online: A Nemzeti Színház nyert hatalmasat a kulturális tao eltörlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második világháború idején gyilkoltak meg a nácik.","shortLead":"Eltemették hétfőn a berlini Dorotheenstadt temetőben azoknak a német ellenállóknak a szövetmintáit, akiket a második...","id":"20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=586751b4-f434-4ec4-8793-24a47db71769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7685e73-64b9-4263-8fd1-bda996fb673a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_naci_orvosok_kiserletek_szovetmintak_temetes","timestamp":"2019. május. 14. 21:03","title":"Eltemették a nácik által meggyilkolt emberek orvosi célokra használt szövetmintáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","id":"20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae2ced-278d-4f82-8ecd-c94855e62927","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","timestamp":"2019. május. 15. 13:23","title":"Itt megnézheti, mit csinált éppen Leonardo, mikor annyi idős volt, mint ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy, hogy játékostársainak többsége három évvel idősebb nála, Yousouffa Moukoko még alig múlt 14 éves. Az amerikai sportóriás, a Nike máris megtalálta egy 10 millió eurós szponzori szerződéssel.","shortLead":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy...","id":"20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b834154-fc96-4a7b-b902-5b16ec737135","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","timestamp":"2019. május. 16. 15:59","title":"Álomszerződést kötött a Nike a német foci 14 éves, kameruni születésű wunderkindjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]