Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34adc67-1bfa-4bc0-b9e2-15e1ba8c58b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 millió euró kell ahhoz, hogy megmaradjon a cég.","shortLead":"30 millió euró kell ahhoz, hogy megmaradjon a cég.","id":"20190522_30_millio_euro_kell_ahhoz_hogy_megmaradjon_a_Vapiano","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34adc67-1bfa-4bc0-b9e2-15e1ba8c58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ed2f6b-01f7-45f6-9eb2-633833055183","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_30_millio_euro_kell_ahhoz_hogy_megmaradjon_a_Vapiano","timestamp":"2019. május. 22. 16:06","title":"Komoly bajban van a Vapiano","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott szír merényletkísérlet-szervezőket.","shortLead":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott...","id":"20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4b5148-5976-4821-8763-0e48353eecb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:56","title":"Két, az Iszlám Államot támogató nő ellen emeltek vádat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A román kormány miatt mérgesedett el az úzvölgyi katonatemető körüli helyzet – állítja az RMDSZ, amely emiatt nem támogatja tovább a kormányt. A magyar párt eddig sem volt tagja a koalíciónak, de kívülről támogatta azt.","shortLead":"A román kormány miatt mérgesedett el az úzvölgyi katonatemető körüli helyzet – állítja az RMDSZ, amely emiatt nem...","id":"20190523_Kihatralt_az_RMDSZ_a_roman_kormanykoalicio_mogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b8dbbd-103f-4a42-ad25-c181bbdbf9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Kihatralt_az_RMDSZ_a_roman_kormanykoalicio_mogul","timestamp":"2019. május. 23. 15:20","title":"Kihátrált az RMDSZ a román kormánykoalíció mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján jogosult a Benkó Dixieland Band név viselésére.","shortLead":"A három éve Dixie Kings of Hungary néven játszó zenekar a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős végzése alapján...","id":"20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9506b2-b962-4def-a831-4cabed7db9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084f153b-b986-4820-a125-42842cabf98a","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Benko_Sandor_nelkul_is_vihetik_tovabb_a_Benko_Dixieland_Band_nevet_a_zenesztarsai","timestamp":"2019. május. 22. 16:28","title":"Benkó Sándor nélkül is vihetik tovább a Benkó Dixieland Band nevet a zenésztársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két másik is követi majd.","shortLead":"Két másik is követi majd.","id":"20190521_A_Tadzs_Mahal_az_elso_indiai_muemlek_ahol_szoptatos_szobat_rendeznek_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8337684a-e7e5-4254-b251-25f262c5b270","keywords":null,"link":"/elet/20190521_A_Tadzs_Mahal_az_elso_indiai_muemlek_ahol_szoptatos_szobat_rendeznek_be","timestamp":"2019. május. 21. 21:48","title":"A Tádzs Mahal az első indiai műemlék, ahol szoptatós szobát rendeznek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes keresni a minél nagyobb végsebesség hajszolásában. ","shortLead":"Most éppen egy Bentley a világ leggyorsabb SUV-ja, de hamarosan változhat a helyzet. Értelmet persze nem érdemes...","id":"20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff9f561-b3c9-47f0-a1a1-2e8f9ab4d22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08999f87-8fac-4bc0-9ad7-15e5201e3b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_cicaharc_a_300_kmh_feletti_vegsebessegu_divatterepjarok_kozott","timestamp":"2019. május. 22. 08:21","title":"Cicaharc a 300 km/h feletti végsebességű divatterepjárók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","shortLead":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","id":"20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3187-dca7-494e-8d4f-18335ad3544e","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","timestamp":"2019. május. 22. 05:50","title":"Először nyert arab nyelvű könyv Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig...","id":"20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc76638-e375-472c-9aa0-d49e6de3241d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","timestamp":"2019. május. 21. 18:02","title":"Megvan az ukrán előrehozott választások időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]