[{"available":true,"c_guid":"35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben átcsoportosítanának. De a vágányhálózat felújítására is szükség lenne. Azt is elmondta, a Keletire is sokat kellene még költeni.","shortLead":"Homolya Róbert szerint a pályaudvar állomásépületének felújítására rendelkeznek forrással, amit részben...","id":"20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35481604-8bb8-415e-b1e0-53b7b672d870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56affada-c1d6-4e22-904d-b3585e87b165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_MAVvezer_Kritikus_a_helyzet_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. május. 28. 09:19","title":"MÁV-vezér: Kritikus a helyzet a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21347f7-9a4f-4b48-87ec-8f69d9bc9654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan csak 8 százalékot kapott a 82 éves politikus pártja, ő bent van.","shortLead":"Ugyan csak 8 százalékot kapott a 82 éves politikus pártja, ő bent van.","id":"20190527_Berlusconi_az_EPben_folytatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21347f7-9a4f-4b48-87ec-8f69d9bc9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a7be9e-3d33-4f36-a0e9-56e3d6fc6d73","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Berlusconi_az_EPben_folytatja","timestamp":"2019. május. 27. 11:00","title":"Berlusconi az EP-ben folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok változtatásra lesz szükség, hogy az ősszel mobilizálják a Jobbik-szimpatizánsokat, de az elnök lemondása nem téma – állítja Sneider Tamás.","shortLead":"Sok változtatásra lesz szükség, hogy az ősszel mobilizálják a Jobbik-szimpatizánsokat, de az elnök lemondása nem téma –...","id":"20190527_Nem_merult_fel_a_lemondasa__allitja_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee245ca4-cb7f-46a7-b727-f70b33ffd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Nem_merult_fel_a_lemondasa__allitja_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2019. május. 27. 17:54","title":"Nem merült fel a lemondása – állítja a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlzsúfoltság miatt gyakoriak a lázadások a brazil börtönökben.","shortLead":"A túlzsúfoltság miatt gyakoriak a lázadások a brazil börtönökben.","id":"20190527_Meghalt_15_rab_egy_brazil_bortonben_kitort_zavargas_soran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3541f6-8454-4611-b573-cec32f27bc49","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Meghalt_15_rab_egy_brazil_bortonben_kitort_zavargas_soran","timestamp":"2019. május. 27. 05:25","title":"Meghalt 15 rab egy brazil börtönben kitört zavargás során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","shortLead":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","id":"20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26411ff1-b9de-4bcf-9584-240002e10847","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","timestamp":"2019. május. 27. 12:38","title":"Gyurcsány: A Fidesz valójában vesztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget szervezői. Az árusítás május 30-án kezdődik.","shortLead":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget...","id":"20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149de95-4049-4dc5-8b63-05e058ab3daf","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Újra lehet Ed Sheeran-jegyet kapni a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","shortLead":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","id":"20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252d3fb0-95a4-4d7a-b1b9-e02045dcc449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 27. 09:45","title":"Elégedettek pénzügyi helyzetükkel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount Everesten.","shortLead":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount...","id":"20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dce8f0-0a49-48ea-b2e0-29dbacef04ca","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","timestamp":"2019. május. 26. 21:15","title":"Nepál elismerte, hogy részben a túlzsúfoltság az oka a magas halálozási számnak a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]