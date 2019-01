Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autóban utazott a három gyerek mindkét szülője, akik a kis faluból Budapestre indultak munkát keresni.","shortLead":"Az autóban utazott a három gyerek mindkét szülője, akik a kis faluból Budapestre indultak munkát keresni.","id":"20190123_Harom_gyerek_maradt_arvan_az_hetfoi_M3ason_tortent_tragediaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d8bfd4-f11b-41a0-8ce9-aae5f9ff4532","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190123_Harom_gyerek_maradt_arvan_az_hetfoi_M3ason_tortent_tragediaban","timestamp":"2019. január. 23. 14:04","title":"Három gyerek maradt árván a hétfői, M3-ason történt tragédia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének olcsóbb változatát is.","shortLead":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének...","id":"20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf412dc-386a-43ab-8488-25a37148f7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","timestamp":"2019. január. 23. 15:03","title":"Jó hír: érkezik a kétkijelzős mobil olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve, hogy abban nincs egyetértés, hogy a használata mennyire jogszerű.","shortLead":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve...","id":"20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96081e04-5cb4-4af8-b978-f68f9a541d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","timestamp":"2019. január. 24. 12:50","title":"TASZ: Nem egyértelmű a füstgyertyák használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyhetes sztrájkot hirdetett csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész területére az Audi Hungária Független Szakszervezete.","shortLead":"Egyhetes sztrájkot hirdetett csütörtök reggel hat órától január 31-én reggel hat óráig az Audi Hungaria Zrt. egész...","id":"20190123_Egy_hetes_sztrajkot_hirdetett_az_Audi_szakszervezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67df9d3d-ee57-4f70-952d-434976b3c5b6","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_Egy_hetes_sztrajkot_hirdetett_az_Audi_szakszervezete","timestamp":"2019. január. 23. 15:40","title":"Egyhetes sztrájkot hirdetett az Audi szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik legismertebb amerikai napilap.","shortLead":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik...","id":"20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b30dd3-2971-4789-83cd-7c90d4e16e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Nagy változás jöhet 2020-tól az iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","shortLead":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","id":"20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486e13a2-ad82-4990-94d4-42a8858d5db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","timestamp":"2019. január. 23. 21:56","title":"Már Románia is megelőz minket az innovatív országok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2f2e93-38ce-4bd6-8105-6ca5aa30a297","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb DNS-vizsgálat igazolta, hogy valóban Adolf Hitler jobbkeze, Rudolf Hess raboskodott Spandauban, nem pedig egy imposztor.","shortLead":"Egy újabb DNS-vizsgálat igazolta, hogy valóban Adolf Hitler jobbkeze, Rudolf Hess raboskodott Spandauban, nem pedig...","id":"20190123_rudolf_hess_naci_vezeto_adolf_hitler_spandau_borton_dns_vizsgalat_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c2f2e93-38ce-4bd6-8105-6ca5aa30a297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f257f3-f6b1-4eef-b2ea-80869d69fc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_rudolf_hess_naci_vezeto_adolf_hitler_spandau_borton_dns_vizsgalat_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. január. 23. 17:33","title":"Megdőlt a náci vezető szökéséről szóló összeesküvés-elmélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, mivel a csütörtöki elődöntőben könnyedén verte a görög Sztefanosz Cicipaszt.","shortLead":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi...","id":"20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d9244-39bf-4a36-8b4b-28e97c5f7f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"Nadal simán elintézte a Federert legyőző Cicipaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]