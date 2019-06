Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az Orbán-kormány turisztikai komplexumot venne Szlovéniában, a beszerzést bonyolító állami cég már elutalt egy komoly előleget, a közel 3 milliárd forintos vételár pedig ott pihen a számláján. A vállalat rokoncége – amelynek születésénél Mengyi \"Voldemort\" Roland bábáskodott – hozta létre a Gül Baba türbéjét évi százmilliókért üzemeltető alapítványt Orbán török barátjának, Adnan Polatnak.","shortLead":"Az Orbán-kormány turisztikai komplexumot venne Szlovéniában, a beszerzést bonyolító állami cég már elutalt egy komoly...","id":"20190607_150_millio_mar_elment_a_kormany_szloveniai_wellnessszallojara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298f73a6-61b2-4f0b-ad32-59d0c264b1f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_150_millio_mar_elment_a_kormany_szloveniai_wellnessszallojara","timestamp":"2019. június. 07. 06:16","title":"150 milliót már elutalt a kormány egy szlovéniai wellness-szállóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","shortLead":"A dohányfutárt végül betonoszlop állította meg.","id":"20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33e9277-9ea5-45e2-8b8c-b39626077e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab44bdaf-067f-4b67-9db3-90fe15e3970e","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_8000_doboz_csempeszcigivel_menekult_Tunyogmatolcs_fele","timestamp":"2019. június. 07. 09:50","title":"8000 doboz csempészcigivel menekült Tunyogmatolcs felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","shortLead":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","id":"20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815bd5c0-463f-4319-b903-5ebeaf6d7929","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","timestamp":"2019. június. 07. 07:41","title":"Népszava: Dobrev Klára EP-alelnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","shortLead":"A szósz világnapján jelent meg a brit cég különkiadása.","id":"20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee227137-91d0-414b-bfc1-d4d205481f21","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Ed_Sheerannel_reklamoz_a_Heinz_ketchup","timestamp":"2019. június. 06. 13:49","title":"Ed Sheerannel reklámoz a Heinz ketchup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"60 millió eurót kell megspórolnunk – nyilatkozta a Radio France elnöke a párizsi Le Monde-nak. Sybile Veil, aki egy éve áll az intézmény élén, előterjesztette a javaslatát arról, hogy milyen is legyen a Radio France 2022-ben.","shortLead":"60 millió eurót kell megspórolnunk – nyilatkozta a Radio France elnöke a párizsi Le Monde-nak. Sybile Veil, aki egy éve...","id":"20190607_Mikozben_a_magyar_kozmedia_uszik_a_penzben_a_francia_megszoritasokra_kenyszerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de16e6f2-fb88-4548-a1de-b87a7a906023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Mikozben_a_magyar_kozmedia_uszik_a_penzben_a_francia_megszoritasokra_kenyszerul","timestamp":"2019. június. 07. 12:29","title":"Miközben a magyar közmédia úszik a pénzben, a francia megszorításokra kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás parlamenti elfogadtatásának kudarca miatt.

","shortLead":"Otthagyja a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségét Theresa May, mindenekelőtt a Brexit feltételrendszerét...","id":"20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0b8edd-d745-4504-af7e-001fda7e9b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3846bd-986f-4ca4-88a8-510924782773","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_theresa_may_lemondas_tavozas_brexit_konzervativ_part","timestamp":"2019. június. 07. 05:44","title":"Ma távozik Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","shortLead":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","id":"20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0469a362-c976-4816-bb79-83fc23996373","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","timestamp":"2019. június. 06. 08:21","title":"600 lóerős szelídített vadmacska a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet újjáéledése miatt.","shortLead":"9,1 százalékkal nőtt összességében az új autók eladása Németországban, elsősorban a dízelüzemű járművek iránti kereslet...","id":"20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6b5a3d-bbe1-495e-9080-4deb305c8348","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_dzel_nemetorszag_uj_auto","timestamp":"2019. június. 07. 09:48","title":"Mi van a németekkel? Úgy veszik a dízeleket, mintha 10 évvel ezelőtt volnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]