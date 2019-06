Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd főpolgármester jelöltje egy Facebook-bejegyzésben közölte, nem száll vitába az őt egy nappal korábban bíráló Gyurcsány Ferenc ellen, a célja ugyanis az összefogás és a Fidesz legyőzése.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd főpolgármester jelöltje egy Facebook-bejegyzésben közölte, nem száll vitába az őt egy nappal korábban...","id":"20190608_Karacsony_nem_szol_vissza_Gyurcsanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a176e97-bf57-41a7-9f2c-e70ad96b99ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Karacsony_nem_szol_vissza_Gyurcsanynak","timestamp":"2019. június. 08. 17:18","title":"Karácsony nem szól vissza Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530373c-02cf-455b-a15a-64529d5cbaec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul épp az ő dala szólt a Deák téri helyen.\r

\r

","shortLead":"Ráadásul épp az ő dala szólt a Deák téri helyen.\r

\r

","id":"20190607_Nem_engedtek_be_Mohamed_Fatima_enekesnot_egy_belvarosi_szorakozohelyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a530373c-02cf-455b-a15a-64529d5cbaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bda859-81ac-44cc-96ae-579a9abbfca5","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Nem_engedtek_be_Mohamed_Fatima_enekesnot_egy_belvarosi_szorakozohelyre","timestamp":"2019. június. 07. 16:37","title":"Nem engedték be Mohamed Fatima énekesnőt egy belvárosi szórakozóhelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Intenzív, igényes kultúrafogyasztás, az átlagosnál magasabb iskolázottság és jobb vagyoni helyzet jellemzi a HVG-olvasókat, akik rendszerint heti három órát töltenek el lapunk forgatásával.","shortLead":"Intenzív, igényes kultúrafogyasztás, az átlagosnál magasabb iskolázottság és jobb vagyoni helyzet jellemzi...","id":"201923_a_szamok_tukreben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064fa7c-01c3-484b-b5c0-4175bce934c7","keywords":null,"link":"/kultura/201923_a_szamok_tukreben","timestamp":"2019. június. 08. 11:00","title":"Ez a cikk most Önökről, HVG-olvasókról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Verseny miatt lezárják a környéket.","shortLead":"Verseny miatt lezárják a környéket.","id":"20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20fabb5-b1ee-41e2-8133-2ab5538f3140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a97eb-f70e-41a0-8e25-3ae1a42070fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190608_A_Hosok_terere_csak_futva_induljon_el","timestamp":"2019. június. 08. 08:39","title":"A Hősök terére csak futva induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","shortLead":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","id":"20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9136d-f2fa-4015-aee9-7229d2396baf","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","timestamp":"2019. június. 07. 13:14","title":"Kisebbségi tanácsot alapított az új liberális szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","shortLead":"Halálos áldozat nincs, de súlyos sérültje van a No 5 Elbe vitorláshajó balesetének.","id":"20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4736f1d2-d008-4e34-9e9c-eca6a5c9c848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbb3733-a26f-4ad3-b353-ab2bf9af617f","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Hajoval_utkozott_es_elsullyedt_egy_tortenelmi_vitorlas_Hamburg_mellett","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Hajóval ütközött és elsüllyedt egy történelmi vitorlás Hamburg mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértődékeny szomszédok szerint nem segíti a barátságot, ha horgas ujjú keselyűként ábrázoljuk őket.","shortLead":"A sértődékeny szomszédok szerint nem segíti a barátságot, ha horgas ujjú keselyűként ábrázoljuk őket.","id":"20190608_Szlovenia_tiltakozik_a_magyar_kormany_trianonos_terkepe_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4d5ef-01c8-461d-84dc-b317eb24aa5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Szlovenia_tiltakozik_a_magyar_kormany_trianonos_terkepe_miatt","timestamp":"2019. június. 08. 13:42","title":"Szlovénia tiltakozik a magyar kormány trianonos térképe miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291cbb78-7e01-4cfd-8e18-8abcfeac558a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurobarométer arra is rákérdezett, szerintük mikor vezetik be az egységes valutát. ","shortLead":"Az Eurobarométer arra is rákérdezett, szerintük mikor vezetik be az egységes valutát. ","id":"20190607_A_magyarok_ketharmada_orulne_ha_euroval_fizethetne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291cbb78-7e01-4cfd-8e18-8abcfeac558a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64edcd2d-ace6-407c-a4a3-e0fcac283473","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_A_magyarok_ketharmada_orulne_ha_euroval_fizethetne","timestamp":"2019. június. 07. 18:27","title":"A magyarok kétharmada örülne, ha euróval fizethetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]