Marcelo Ebrard külügyminiszter, aki Mexikó főtárgyalója volt a tárgyalásokon, a mexikói-amerikai határ közelében található Tijuana városában tartott rendezvényen beszélt erről. Az összejövetelt Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök hirdette meg a héten - megfogalmazása szerint - a "nemzeti egységért", hogy "megvédjék Mexikó méltóságát", egyúttal a "barátság megőrzéséért" az Egyesült Államokkal. Az amerikai-mexikói megállapodás létrejötte után az esemény azonban inkább egyfajta ünnepséggé vált az AP amerikai hírügynökség értékelése szerint.

A rendezvényen felszólalt López Obrador is, aki elmondta, hogy vonakodva bár, de készen állt arra, hogy büntetővámot vezessen be az amerikai árukra abban az esetben, ha nem sikerült volna megállapodást elérni Washingtonnal. "Mint a mexikói állam fő képviselője, nem engedhetem meg, hogy bárki támadást intézzen a gazdaságunk ellen" - mondta.Az amerikai elnök helyi idő szerint péntek este jelentette be a Twitteren, hogy a két országnak sikerült megállapodnia a migráció megfékezéséről, ezért a hétfőtől kilátásba helyezett vámok bevezetését az Egyesült Államok felfüggeszti.

A két ország közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben Mexikó vállalja, hogy "példátlan" lépéseket tesz annak érdekében, hogy megfékezze az illegális migrációt, országszerte bevetik a nemzeti gárdát, különös tekintettel Mexikó déli határára, és a mexikói kormány "döntő" lépéseket tesz, hogy felszámolja az embercsempész-hálózatokat. A nyilatkozat szerint az Egyesült Államok a jövőben több menedékkérőt küld vissza majd Mexikóba, hogy ott várják meg kérelmük amerikai elbírálását. A két ország továbbá megbeszéléseket kezd az illegális bevándorlás elleni további fellépésről.

A Reuters hírügynökség szombati helyszíni tudósítása szerint az illegális bevándorlással szemben ígért mexikói fellépésnek a déli határon egyelőre nyoma sem volt.

Az amerikai elnök azt helyezte kilátásba, hogy a kezdetben 5 százalékos, minden Mexikóból származó termékre kivetett vám minden hónapban 5 százalékponttal tovább emelkedik, egészen 25 százalékra, ha a mexikói kormány nem fékezi meg a migrációt. Ez mindkét ország gazdaságára nézve óriási negatív következményekkel járna, miután az Egyesült Államok tavaly 378 milliárd dollár értékben importált árukat Mexikóból. Az import nagy részét a Mexikóban gyártott autók és alkatrészek teszik ki.